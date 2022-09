https://sputniknews.lat/20220921/pasada-la-pandemia-de-covid-19-uruguay-ve-resurgir-el-consumo-de-drogas-de-sintesis-1130706918.html

Pasada la pandemia de COVID-19, Uruguay ve resurgir el consumo de drogas de síntesis

Con el nombre de drogas de síntesis se conoce a un amplio grupo de sustancias de producción química que, en general, contienen distintos derivados anfetamínicos, aunque también de otros componentes, y se presentan en pastillas, polvo, líquidos o cápsulas.Las más conocidas son el éxtasis, la ketamina, el "polvo de ángel" o el GHB; ,muchas de ellas fueron descubiertas décadas atrás por compañías farmacéuticas que discontinuaron su investigación por los efectos indeseables detectados.El 16 de agosto pasado, la Junta Nacional de Drogas (JND) emitió un alerta por la presencia en la región de cocaína rosa o tucibi (nombre que proviene del inglés 2C-B), una feniletilamina psicodélica cuyo fármaco prototípico psicodélico es la mescalina sintetizado por primera vez en 1974 y utilizado entonces en el área de la psiquiatría."Este laboratorio, a través del análisis de distintas muestras incautadas, ha detectado la presencia de sustancias como ketamina, MDMA, cocaína, cafeína y en algún caso también del opioide tramadol", dicta la alerta emitida sobre esta droga cuya presencia en Uruguay fue informada por primera vez en 2020, aunque la propia pandemia cortó el tránsito de la misma, que suele darse en contexto de fiestas.Durante la pandemia, las drogas sintéticas prácticamente no se utilizaron en Uruguay porque se usan durante la celebración de fiestas, explica Radío."En otras sustancias fue variable, en términos generales podemos decir que los usuarios habituales aumentaron su consumo y los esporádicos disminuyeron y eso es porque estos últimos son sociales y como hubo menos interacción humana sucedió eso. Hubo aumento de alcohol, fundamentalmente de vino", afirma Radío.Lo que sí se registró, al igual que en el resto de la región, fue un incremento del uso de ansiolíticos.Educación y prevenciónPara el secretario general de la JND hay dos extremos: "no hay que hacer apología y hay que hacer respetuoso del derecho de las personas a usar sustancias".En la actualidad, Uruguay presenta dos grandes problemas con el uso de sustancias, uno cuantitativo y es el alcohol y uno cualitativo, los usuarios de la pasta base, un residuo de la cocaína, indica.Sin embargo, lo que sucede con el uso de alcohol es que el 85% de las personas que lo usan no tienen problemas aparentes."Uno ve el problema y se le ocurre que la mejor manera es prohibir, el alcohol por suerte ya no pero en otras épocas se les ocurrió hacerlo. Como si porque hay algunas personas que son celíacas prohibiéramos la harina para todos, pero la mayoría de las personas que la usan no tienen problemas", plantea.En consecuencia, la política de Uruguay es abordar los consumos problemáticos, que en la mayoría de los casos no tiene que ver con la sustancia en sí misma.Surge entonces la pregunta de cómo se hace prevención, si la opción elegida es no atacar el acceso a la sustancia o hacerlo de un modo que no resulte punitivo para quien la consume."La prevención inespecífica es, por ejemplo, para las patologías cardiovasculares, en donde no hay una vacuna. Entonces, tengo que hacer una vida saludable, comer sin sal, caminar, hacer deportes. Eso es mucho más inespecífico todavía para el uso de sustancias y casi que en vez de ser prevención pasa a ser promoción de hábitos de vida saludable, de habilidades para la vida, de contextos o entornos que no promuevan el consumo y, al final del camino, promoción de trayectorias de vida resiliente, personas que cuando quieran decir no, puedan hacerlo, que estén paradas con los dos pies sobre la tierra", afirma Radío.Indica que eso sólo es posible con un abordaje interdisciplinario, en roles que tienen que jugar el Ministerio de Salud Pública, el de Desarrollo Social, y el del Interior, además de la oficina que él dirige.

