Perú alza su voz ante la ONU contra sanciones y en defensa de los agricultores pobres

El presidente Pedro Castillo realizó el pedido en la Asamblea General de la ONU, a fin de evitar más daños a los agricultores de bajos recursos. En otro orden, Venezuela y Colombia continúan los preparativos para la reapertura de su frontera. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2022-09-21T22:00+0000

en órbita

vladímir putin

pedro castillo

cúcuta

gustavo petro

nicolás maduro

onu

asamblea general de la onu

fertilizantes

sanciones de occidente contra rusia

Perú alza su voz ante la ONU contra sanciones y en defensa de los agricultores pobres

El presidente peruano Pedro Castillo afirmó que en el contexto de crisis alimentaria global es "indispensable" evitar sanciones económicas, en el marco de su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas."Es necesario dar continuidad al acuerdo que permite exportar cereales de Ucrania y hacer los arreglos para normalizar las exportaciones rusas de fertilizantes", sostuvo."Castillo debió enfrentar una frustrada compra de fertilizantes de urea [65.000 toneladas], por problemas en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Su mensaje no es solo en términos de política exterior, sino también de la interna", dijo a En órbita el politólogo peruano, José Alejandro Godoy.Previo a su llegada a Nueva York, Castillo confirmó que hará llegar la urea para los agricultores "cueste lo que cueste". Esta ausencia puede generar una crisis alimentaria local que podría extenderse en la actual temporada de cosecha, con efectos en el próximo año.En tanto, el presidente reafirmó la voluntad de su Ejecutivo en contribuir para hallar una solución a la crisis en Ucrania, con implicancias relevantes a nivel mundial en la falta de fertilizantes, clave para la actividad agrícola.El líder peruano llamó, como varios otros países, incluida la potencia asiática China, a potenciar las negociaciones diplomáticas "que comprendan los intereses de todas las partes al mismo tiempo"."El mensaje de Castillo [ante la ONU] busca reposicionar la política exterior nacional. En poco más de un año de Gobierno ha tenido a cuatro ministros de Exteriores", indicó Godoy, quien asimismo repasó los cambios de postura del Ejecutivo en este ámbito.El jefe de Estado peruano anunció además que su país abrirá próximamente una representación diplomática en Palestina.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el mensaje del presidente ruso Vladimir Putin, quien confirmó que su país no volverá a abandonar sus intereses nacionales, y declaró la movilización parcial de reservistas en el contexto del conflicto con Ucrania. Sputnik conversó con el analista, sociólogo y periodista argentino Jorge Elbaum.Por otra parte, los ministros de Transporte de Colombia y Venezuela, Guillermo Reyes y Ramón Velásquez, se reunieron para trabajar en la reapertura de frontera este lunes 26. Sputnik dialogó con Jairo Tomás Yáñez, alcalde de Cúcuta, ciudad límite con la venezolana Ureña.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

cúcuta

perú

2022

pedro castillo, fertilizantes, perú, urea, asamblea general de la onu, onu, putin, movilización parcial en rusia, ucrania