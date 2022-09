https://sputniknews.lat/20220921/peru-reclama-por-los-fertilizantes-rusos-claves-para-superar-su-crisis-agricolas-1130713461.html

Perú reclama por los fertilizantes rusos, claves para superar su crisis agrícolas

Perú reclama por los fertilizantes rusos, claves para superar su crisis agrícolas

Rusia puede ser la clave para solucionar la carencia de fertilizantes en Perú, tal como plasmó el presidente Pedro Castillo en su discurso ante Naciones... 21.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-21T20:06+0000

2022-09-21T20:06+0000

2022-09-21T20:07+0000

américa latina

perú

fertilizantes

rusia

vladímir putin

pedro castillo

onu

agricultura

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1123055869_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_27a38c0a972f23f8b9794067d857f27d.jpg

La crisis mundial de fertilizantes azuzada por las sanciones comerciales contra Rusia, uno de los principales exportadores, golpeó fuertemente en Perú, que desde mayo de 2022 busca alternativas para adquirir los compuestos químicos esenciales para no detener su producción agrícola.La gravedad de la situación hizo que la cuestión fuera uno de los puntos del discurso del presidente de Perú, Pedro Castillo, en la Asamblea General de Naciones Unidas.Castillo exigió "hacer los arreglos para normalizar las exportaciones rusas de fertilizantes, cuya carencia está agobiando a los agricultores más pobres del mundo en desarrollo".Además, advirtió que es "indispensable evitar que las sanciones económicas afecten la seguridad alimentaria" en el planeta, remarcando que se trata de "un problema que atañe al respeto del derecho humano a la alimentación".El presidente peruano no está solo en su reclamo. Unos días antes, el 14 de septiembre y en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), el presidente de Rusia, Vladímir Putin, pidió a la ONU que contribuya a desbloquear el acceso a los fertilizantes rusos que están retenidos en Europa.Se trata de 300.000 toneladas que se han acumulado en los puertos europeos y que Moscú está dispuesta a transferir "a los países en desarrollo de forma gratuita".Putin pidió también que se levanten las sanciones "discriminatorias en relación con los países en desarrollo y aseguren el acceso a fertilizantes rusos a estos mercados".La necesidad de resolver la crisis de los fertilizantes con ayuda de Rusia también encuentra eco dentro del país sudamericano. El fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, pidió al Gobierno de Castillo que gestione una donación desde Rusia."¿Qué espera el presidente y el ministro [Andrés] Alencastre? Siquiera que gestionen la donación", reclamó a través de Twitter.La iniciativa, que aún no ha sido confirmada pero que reúne el apoyo del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, es una esperanza para Perú en medio de varios intentos frustrados del país de asegurar la urea para pequeños agricultores.Los intentos frustrados por comprar fertilizantesEl acuerdo más reciente, en trámite con la empresa italiana proveedora de fertilizantes Unionsped SRL, quedó sin efecto a inicios de septiembre, luego de que la firma mostrara un "mal comportamiento" tras varias comunicaciones inconclusas, explicó el entonces ministro de Desarrollo Agrario y Riego del Perú (Midagri), Andrés Alencastre.El fracaso de esa compra llevó a que Alencastre debiera renunciar a su cargo, como consecuencia de las críticas y la pérdida del apoyo del sector agrario del país.El Gobierno peruano se había comprometido el 19 de mayo a adquirir fertilizante nitrogenado urea, a través de un Decreto de Urgencia que autorizó al Midagri a contratar a un proveedor internacional.Sin embargo, la primera convocatoria, en junio, no tuvo éxito puesto que los interesados no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas.Días después se otorgó una licitación a la empresa brasileña MF fertilizantes, pero la Contraloría General de la República detectó irregularidades en el proceso de compra, por lo que el 23 de junio esta debió anularse.De esta manera, Perú daba por perdidos más de 75.000 toneladas de urea, según recoge la prensa local.El tercer intento para adquirir fertilizantes llegó en julio. El Gobierno encargó 65.587 toneladas de urea a la empresa estadounidense Ready Oil Supply LLC, que también fue descalificada y sucedida por Unionspread SRL, con la que nunca se llegó a firmar un contrato y a la que el Gobierno demandará por los perjuicios ocasionados.El Gobierno, por su parte, ha tomado acciones para paliar la situación y en agosto aprobó el Fertibono, un apoyo económico para la compra de fertilizantes dirigido a productores agrarios que posean hasta 10 hectáreas. Además ha estimulado el uso del guano, así como otros fertilizantes orgánicos para asegurar la campaña agrícola 2022-2023.

https://sputniknews.lat/20220615/eeuu-no-quiere-trabar-mas-los-fertilizantes-rusos-para-evitar-una-crisis-alimentaria-1126815301.html

https://sputniknews.lat/20220921/instan-en-la-onu-a-evitar-sanciones-a-los-alimentos-y-los-fertilizantes-1130693722.html

https://sputniknews.lat/20220909/el-presidente-peruano-denuncia-que-funcionarios-estan-poniendo-trabas-para-compra-de-urea-1130306765.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

perú, fertilizantes, rusia, vladímir putin, pedro castillo, onu, agricultura, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia