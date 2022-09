https://sputniknews.lat/20220921/se-perfila-un-enfrentamiento-de-la-otan-contra-rusia-1130717370.html

Es lo que sostiene el analista internacional Eduardo Luque, al indicar que esto lo evidencia la movilización parcial de recursos. Añade que la propaganda de... 21.09.2022, Sputnik Mundo

La movilización de RusiaLa movilización parcial decretada este miércoles por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, evidencia que el Ejército que tiene en frente no es ya las tropas ucranianas, sino que es toda la OTAN con los países occidentales, explica el analista."Por lo tanto, estamos hablando de que damos un salto cualitativo enorme. Un salto, por otra parte, esperado, porque Occidente no ha querido en ningún momento llegar a ningún tipo de acuerdo y negociación, y es para Rusia una cuestión de su pura existencia como Estado", apunta Luque.El experto incide que a esta situación Rusia se lo plantea como "ganar o ganar, no hay otra alternativa media. Se llegará a algún tipo de acuerdo al final, como siempre, pero que evidentemente ha de ser la posición de victoria por parte de Rusia. Y esto implica evidentemente muchas más cosas para el conjunto de países occidentales, y de todo el mundo en realidad", concluye Eduardo Luque.

