Biden sufre otro lapsus y vuelven las dudas sobre su salud mental | Video

La lucidez del mandatario demócrata volvió a ser tema de debate luego de que se le observara un comportamiento errante durante una conferencia del Fondo Mundial, una organización que lucha contra epidemias como el sida, la tuberculosis y la malaria. Tras finalizar su intervención, el presidente Joe Biden no supo qué hacer. Quiso bajarse de la tarima donde dio su discurso, pero después se quedó inmóvil, volteando hacia varios lados sin directriz alguna. En la grabación se aprecia cómo el mandatario de 79 años no sabe hacia dónde dirigirse. Por momentos quiere regresar al escenario, pero en otros se muestra decidido a abandonar el presídium. "Como me comprometí con todos ustedes, Estados Unidos donará 1.000 millones de dólares por cada 2.000 millones comprometidos por el resto del mundo. Eso significa que vamos a trabajar con nuestros socios en el Congreso para contribuir con otros 6.000 millones de dólares al Fondo Mundial, llevando el compromiso global, a partir de hoy, a 14.000 millones de dólares", dijo Biden. Al menos el 36% de los ciudadanos estadounidenses están sumamente preocupados por la salud mental de Joe Biden, mientras que el 23% se declaró preocupado en alguna medida, de acuerdo con una encuesta hecha por Issues & Insights a 1.335 adultos a lo largo del territorio de la nación norteamericana.Esto quiere decir que el 59% de la ciudadanía de Estados Unidos percibe algún grado de preocupación por la salud mental del titular de la Casa Blanca, según este análisis, frente a un 39% que no siente inquietud ante dicha posibilidad.Han sido varios los lapsus o confusiones que ha sufrido Biden en eventos públicos desde que llegó al poder en 2021. En julio pasado, el presidente afirmó que tenía cáncer y luego tuvo que ser desmentido por su equipo de prensa. Con casi 80 años de edad, que cumplirá el próximo 20 de noviembre, Joe Biden es el presidente más longevo en la historia de Estados Unidos. Además, el demócrata todavía analiza si se postulará para la reelección en 2024.

