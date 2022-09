https://sputniknews.lat/20220922/descubren-supertierra-a-100-anos-luz-que-podria-ser-habitable-1130754174.html

Descubren supertierra a 100 años luz que podría ser habitable

Descubren supertierra a 100 años luz que podría ser habitable

Astrónomos internacionales investigan el hallazgo de este y otro planeta, que orbitan alrededor de la segunda estrella más fría detectada hasta ahora, rodeada de astros.

El hallazgo de dos supertierras que orbitan alrededor de LP 890-9, una pequeña y fría estrella ubicada a unos 100 años luz de nuestro planeta, fue confirmado por la revista Astronomy and Astrophysics.Las dos supertierras se llaman LP 890-9 c y LP 890-9b. Esta última es vista como el posible próximo hogar de los terrícolas por su similitud con nuestro planeta, aunque un 30% más grande, y completa una órbita alrededor de la estrella en 2,7 días.En primera instancia, el Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito de la NASA lo clasificó años atrás como un "candidato a planeta". Esto lo confirmó este año el telescopio Speculoos, proyecto formado por los Observatorios Sur y Norte, ubicados en Chile y Tenerife (España) respectivamente.Un planeta se considera habitable cuando tiene condiciones geológicas y atmosféricas similares a la tierra, lo cual permite al agua mantenerse en estado líquido.Aún resta conocer si el planeta descubierto tiene una atmósfera, y si la tiene, cuál es su contenido y si esto hace posible la vida de seres humanos. Es el siguiente paso en la investigación, información que se buscará utilizando el nuevo telescopio James Webb.¿De qué sirve entonces saber esto si no podemos llegar hasta allí? Pese a que aún no pueda arribar el ser humano, el experto resalta el interés de la ciencia en avanzar en los conocimientos y posibilidades sobre estas partes del universo."De fondo, hay un tema de larga data: faltan 4,5 giga años para que el Sol se convierta en enana blanca. El revuelo que causa este descubrimiento es que tenemos ahora una Tierra, un poco más grande que la nuestra que puede llegar a ser habitable", agregó Baella.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

