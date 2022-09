https://sputniknews.lat/20220922/eeuu-sobre-rusia-y-china-hace-tiempo-que-no-nos-enfrentamos-a-oponentes-asi--1130760830.html

EEUU sobre Rusia y China: "Hace tiempo que no nos enfrentamos a oponentes así"

Estados Unidos no descarta un conflicto con una potencia nuclear que rivalice con los intereses de la Casa Blanca, aseguró el jefe del Comando Estratégico de... 22.09.2022, Sputnik Mundo

En medio del conflicto en Ucrania y las tensiones entre China y Taiwán, las fuerzas armadas estadounidenses consideran la posibilidad de un enfrentamiento armado con un país que posea armas nucleares. Sin embargo, hace muchos años que Washington no se encara a rivales con tanto poder bélico. Así lo aseguró el almirante Charles A. Richard durante una mesa de debate organizada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, donde quedó claro que el Pentágono mantiene un discurso y un plan bélico ante posibles conflictos futuros. Richard recordó que tiene muchos años que Estados Unidos no utiliza toda su capacidad armamentística y reconoció que el reto para las fuerzas armadas va más allá de lo teórico y tendrá "implicaciones profundas". Tras afirmar que Estados Unidos necesita cambiar su "enfoque sobre la guerra", el almirante señaló que China y Rusia sí representan una amenaza para la seguridad nacional. "Tenemos que ejecutar esta excelente estrategia, ya que la amenaza de China sigue aumentando. No sabemos dónde va a terminar eso, ya que la amenaza de Rusia sigue aumentando, junto con los otros desafíos a los que nos enfrentamos", dijo Richard.

