El presidente argentino anuncia un proyecto para otorgar certezas a inversiones en energía

Fernández explicó que el objetivo de la iniciativa es sentar las bases de una política de largo alcance que perdure en el tiempo."No estamos pensando solamente en este año, tampoco estamos pensando en un solo Gobierno; la estrategia en energía merece ser cada vez más una política de Estado, con aliento y seguridad jurídica", dijo.El proyecto de ley aspira a incentivar inversiones, según explicó a los representantes de las empresas energéticas. Durante la reunión, el jefe de Estado puso de relieve los recursos con los que cuenta Argentina para ofrecer energía al mundo.En tal sentido, se refirió a la formación rocosa de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén (suroeste), que constituye la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo.Las reservas de gas no convencional, en concreto, "alcanzan hoy para 170 años de abastecimiento al mercado doméstico", pero "no tendría sentido sentarnos sobre esa riqueza todo ese tiempo teniendo en cuenta la escasez de gas y las necesidades de la transición energética a escala regional y global", sostuvo.El mandatario también destacó la viabilidad de proyectos relacionados con el viento, el sol y el litio.Al respecto, el país cuenta con "los recursos naturales, el conocimiento acumulado y la decisión política necesarios para exportar energía al mundo", subrayó Fernández.Con este encuentro, el presidente argentino concluyó su visita a EEUU, donde viajó para participar del 77º Período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

