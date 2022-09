https://sputniknews.lat/20220922/inseguridad-en-ecuador-existe-dolor-y-cansancio-hacia-las-actitudes-gubernamentales-1130754569.html

Inseguridad en Ecuador: "Existe dolor y cansancio hacia las actitudes gubernamentales"

Inseguridad en Ecuador: "Existe dolor y cansancio hacia las actitudes gubernamentales"

Ciudadanos pidieron la renuncia del Ministro del Interior, en relación con el caso de María Belén Bernal, desaparecida en la Escuela Superior de Policía y hallada asesinada. En otro orden, en Brasil crece la expectativa a 10 días de las elecciones presidenciales. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Inseguridad en Ecuador: "Existe dolor y cansancio hacia las actitudes gubernamentales" Ciudadanos pidieron la renuncia del Ministro del Interior en relación con el caso de María Belén Bernal, desaparecida en la Escuela Superior de Policía y hallada asesinada. En otro orden, en Brasil crece la expectativa a 10 días de las elecciones presidenciales. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Ecuatorianos se manifestaron ante la Comandancia General de la Policía, en la capital Quito.La movilización fue luego de que el presidente Guillermo Lasso confirmara el hallazgo de los restos de la abogada María Belén Bernal, muerta por estrangulamiento y asfixia, según la autopsia.La información primaria indica que Bernal y su pareja, el teniente Germán Cáceres, discutieron en la Escuela Superior de Policía, pero luego no se registró la salida de la abogada. De hecho, el cuerpo fue hallado en el Cerro Casitagua, una zona boscosa aledaña a la Escuela.Los manifestantes acusan a la policía de encubrir el asesinato de la mujer desaparecida desde el pasado 11 de septiembre y localizada el miércoles 21.El presidente transmitió vía Twitter su "dolor e indignación", prometió no dejar impune el femicidio y someter a la Justicia a todos los responsables.El periodista informó de 12 personas detenidas y sostuvo que desde el Ministerio del Interior se intenta "bajar el perfil" al hecho.“Ahora existe un periodo de dolor y cansancio hacia las actitudes gubernamentales. El rechazo a la violencia estatal y ciudadana es una marea sin cabecillas claras. Esto impacta al Gobierno de Lasso, quien lanzó una consulta popular que aborda en parte la inseguridad. Bernal será un símbolo de esta campaña. El accionar policial ha sido defendido por el Gobierno, cuando presentó una reforma pocos meses atrás", manifestó Cabezas.En rueda de prensa, el titular del Interior, Patricio Carrillo, pidió perdón "de rodillas" y ofreció disculpas a la familia de la víctima por el crimen que involucra a la Policía.El hecho conmociona a la sociedad ecuatoriana y movilizó a los grupos defensores de derechos humanos, en reclamo de justicia y por la renuncia de Carrillo.A criterio del periodista, es momento de observar cómo se canaliza la molestia y el cansancio popular con la gestión del Ejecutivo de Lasso.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— un análisis del clima social y de las campañas en Brasil de Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula Da Silva, a 10 días de las presidenciales. Sputnik dialogó con el politólogo colombiano radicado en Brasil y máster en Políticas Públicas, Daniel Prieto.Por otra parte, nos referimos al anuncio de Rusia sobre el estatus de su operación militar especial en Ucrania y profundizamos en la iniciativa de México, quien presentó al Consejo de Seguridad de la ONU su propuesta de crear un "comité para el diálogo y la paz en Ucrania".En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

