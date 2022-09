https://sputniknews.lat/20220922/la-onu-exige-eliminar-los-obstaculos-para-la-exportacion-de-fertilizantes-rusos-1130750472.html

La ONU exige eliminar los obstáculos para la exportación de fertilizantes rusos

NUEVA YORK (Sputnik) — Todas las limitaciones a la exportación de fertilizantes rusos deben eliminarse de inmediato para evitar una crisis alimentaria, urgió... 22.09.2022, Sputnik Mundo

Guterres destacó que es importante que los envíos continúen y aumenten para que los mercados de productos básicos se sigan estabilizando."Si el mercado de fertilizantes no se estabiliza, el próximo año podrá traer una crisis de suministro de alimentos. En pocas palabras, el mundo podrá quedarse sin alimentos", advirtió el jefe de la ONU.El 22 de julio, Rusia, Ucrania y Turquía firmaron una iniciativa, auspiciada por la ONU, que abre un corredor marítimo humanitario para barcos que zarpen con alimentos y fertilizantes desde puertos del mar Negro. Tres puertos marítimos ucranianos clave, Odesa, Chernomorsk y Yuzhni, fueron desbloqueadas y pudieron retomar las exportaciones.El Centro de Coordinación Conjunta, con sede en Estambul, tiene la misión de supervisar la implementación de la iniciativa, garantizando que los barcos de carga no lleven artículos o personal no autorizado.La iniciativa se basa en dos documentos: el primero, un memorándum, estipula la obligación de la ONU de remover varias restricciones a las exportaciones de productos agrícolas y fertilizantes rusos hacia los mercados internacionales, y el segundo define pautas para la venta de productos agrícolas de Ucrania desde los puertos bajo su control.Moscú señala que el memorándum todavía no está funcionando como se esperaba.

