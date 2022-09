Manifestantes exigen salida del ministro del Interior de Ecuador

"Todavía no tenemos las versiones de Elizabeth Otavalo; nosotros necesitamos respuestas claras y eficaces que en un momento no podemos indicar si es que es verdad o no que es María Belén quien apareció", señaló a la Agencia Sputnik Miroslava Cando, una de las participantes en el plantón, que se convocó previo al hallazgo del cuerpo.