“Mujeres y niñas, las más afectadas por el tráfico humano”

Este 23 de septiembre se conmemora el día internacional de la explotación sexual y trata de personas en un contexto vulnerable para América Latina.

El tráfico humano se incrementó en América Latina, como consecuencia del aumento de las desigualdades sociales profundizadas por la pandemia y la crisis internacional.50 millones de personas se encuentran en situación de esclavitud, según cifras de Naciones Unidas.La violencia de género, la vulnerabilidad social, la desigualdad en las relaciones y la falta de acciones por parte de los distintos Estados, abren el camino a quienes oprimen y trafican a las personas.“Si miramos la explotación sexual la gran mayoría de las adolescentes de la región captadas por las redes de tarta provienen den un contexto de desigualdad extrema”, dijo a Telescopio la uruguaya Andrea Tuana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Magister en Políticas públicas de Igualdad.Si bien existe un gran flujo hacia Europa de mujeres jóvenes, incluso niñas, que son trasladadas de manera ilegal y bajo condiciones de esclavitud sexual, existe un creciente trafico dentro del continente.“Las chicas migrantes llegan al país con la ilusión de una vida mejor y son captadas por estas redes. No existe una prevención concreta en este tema” sostuvo Tuna.“La pandemia influyó tremendamente en el agravamiento de esta situación y no existe protección para quienes escapan de esta situación o son rescatadas. Las redes saben donde viven y donde están sus hijos”, agregó.En Argentina uno de los casos más emblemáticos sobre la explotación sexual y la trata es el caso de Marita Verón, secuestrada en 2002 y con paradero desconocido.Ante el vacío en el abordaje de este delito y la búsqueda y rescate de las víctimas, su madre, la tucumana Susana Trimarco, fundó en 2007 la Fundación María de los Ángeles, que atiende y asiste a víctimas de Trata a través de un equipo multidisciplinario.En Telescopio también entrevistamos a la argentina Paula Rivera, abogada de la Fundación María de Los Ángeles.“La trata es un delito que atraviesa a toda la familia, no solo a la víctima”, señaló.La Fundación María de los Ángeles asiste a las víctimas y a sus familias en cada una de las provincias argentinas. Se realizan actividades de prevención y capacitación del delito de Trata en un trabajo articulado con el Estado.“Esas jóvenes tuvieron una vida previa, estudiaban, trabajaban y eso fue truncado. Una vez rescatadas se trabaja en rearmar a esa persona devolverle parte de lo que ha perdido para que vuelvan a respetar y querer a su cuerpo”, sostuvo Rivera.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

