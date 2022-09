https://sputniknews.lat/20220922/vucic-critica-la-doble-moral-de-la-onu-al-defender-a-ucrania-pero-no-a-serbia-1130726510.html

Vucic critica la doble moral de la ONU al defender a Ucrania, pero no a Serbia

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, criticó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por defender la integridad territorial de Ucrania, pero no... 22.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-22T01:33+0000

2022-09-22T01:33+0000

2022-09-22T01:40+0000

internacional

onu

asamblea general de la onu

aleksandar vucic

serbia

kosovo

ucrania

otan

política

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1130726774_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_632e6c26bc519dddfb7ab8662fbe9377.jpg

El segundo día de la Asamblea General de la ONU estuvo marcado por opiniones encontradas sobre el conflicto en Ucrania que comenzó el 24 de febrero pasado. Así como hubo quienes condenaron la operación militar ruso en suelo ucraniano, también hubo quienes prefirieron cuestionar el papel de las instancias internacionales. Uno de ellos fue el presidente serbio Aleksandar Vucic. Vucic criticó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas legitimó la violación flagrante del territorio serbio a finales de la década de 1990. Además, recordó que las agresiones de las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tuvieron "reconocimiento internacional". "Les recuerdo algo: Serbia no se ha adentrado en el territorio de otro, jamás, ni ha puesto en peligro la integridad territorial de ninguna Estado soberano para que alguien pudiera intervenir o agredirnos como se hizo en 1999. Sin embargo, ello no impidió que la OTAN atacara un país soberano sin que así lo decidiera el consejo de seguridad de las Naciones Unidas", dijo Vucic.El mandatario serbio cuestionó que, a lo largo de los años y a pesar de la resolución 1244 del Consejo de Seguridad, "muchos países occidentales reconocieron unilateralmente la independencia del denominado Kosovo".Tras citar a Martin Luther King con la frase: "La injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes", Aleksandar Vucic reflexionó sobre por qué si Serbia respeta los principios fundacionales de la ONU, los otros países no hacen lo propio con el país balcánico.

