Brasil: "Lula podría ganar en primera vuelta"

La mayoría de los brasileños cree que el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro es peor de lo esperado, según una encuesta del instituto IPEC. Dicha encuesta, divulgada el 19 de septiembre, mostró al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) en la delantera en la primera vuelta con el 47% de votos, seguido de Bolsonaro, con el 31%. Al respecto, "las encuestas más recientes dan un escenario de mucha estabilidad, con una tendencia de que Lula ganaría en primera vuelta", indicó Borges.Aunque todavía hay algunas incertidumbres, "lo que más llama la atención es que Lula gana muy fácilmente entre los estratos con poca renta hasta los dos sueldos mínimos", sostuvo. Si bien Bolsonaro tiene una cierta ventaja con las personas que ganan un sueldo muy alto en Brasil, "el rechazo general a su Gobierno no es algo que vaya a cambiar en el corto plazo", dijo. En este sentido, "estamos en una situación bastante negativa para la campaña de Bolsonaro", expresó el investigador brasileño.Se advierte un cierto optimismo por parte de LulaEn este momento "hay muchas posibilidades de que Lula gane en primera vuelta", sostuvo. Con respecto a los grandes desafíos que enfrentaría su Gobierno, "se destaca la reconstrucción de las políticas económicas, sociales y externas del país", advirtió. En el marco de la crisis social y económica, "conciliar a nivel interno todos los intereses con políticos de izquierda y derecha es una buena señal para la democracia, pero no será fácil para la gobernabilidad", concluyó.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con el periodista mexicano Ariel Noyola, con quien dialogamos sobre la política exterior mexicana en el marco de un escenario internacional en crisis.México propone una iniciativa de negociación para culminar el conflicto en UcraniaLos líderes de las tres principales potencias de América Latina (México, Brasil y Argentina) se posicionaron en contra de las sanciones económicas contra Rusia dado que su impacto se resiente en todo el mundo. Al respecto, "la posición de México trata de conciliar y resolver cuanto antes este conflicto que tiene impactos en el plano global", sostuvo. Las sanciones que ha venido aplicando EEUU "han tenido un impacto significativo a nivel de precios, en la inflación", indicó el analista.Este contexto, "los más afectados son, sin dudas, los países de menores ingresos así como los países intermedios, entre los que se encuentra México", señaló. Ello tiene preocupado al presidente mexicano, "porque no hay manera de contener la inflación si continúa la aplicación de sanciones contra Moscú", expresó. Ahí radica el interés en "presentar una iniciativa donde las Naciones Unidas sea el órgano de conciliación para que se pueda dar una solución en favor de la paz", concluyó Noyola.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la incidencia de los cambios sistémicos globales de las últimas décadas en América Latina.Médicos ocupacionalesEn M24 dialogamos con los doctores Sandra Souto y Asadur Tchekmedyian, con quienes dialogamos sobre la situación de los médicos prevencionistas y laborales luego de la pandemia.Taller de escritura El RincónEn el cierre cultural, retomamos el contacto con el escritor Gustavo Esmoris, con quien dialogamos sobre las oportunidades de la escritura creativa en el marco del taller de escritura que él dirige.

