https://sputniknews.lat/20220923/el-futbol-espanol-vive-una-tormenta-perenne-1130800635.html

El fútbol español vive una tormenta perenne

El fútbol español vive una tormenta perenne

MOSCÚ (Sputnik) — La situación de caos que se vive en el fútbol español parece no tener fin y cada vez se juntan más motivos para pensar que hace falta un... 23.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-23T17:49+0000

2022-09-23T17:49+0000

2022-09-23T17:49+0000

españa

⚽ deportes

fútbol

fc barcelona

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107854/61/1078546111_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_e15bb00bdbb29a37522b3f8fab745fe0.jpg

Los hechos acontecidos durante los últimos días –casi que en solo una semana–, han sacado a relucir muchas de las lacras que lastran y hacen que el fútbol español no sea visto con buenos ojos en la actualidad y no precisamente por la calidad de sus jugadores.Desde el caso de Vinicius Junior y la implicación que ha tenido el programa de televisión El Chiringuito, las revelaciones del diario El Mundo sobre los contratos de Lionel Messi y Gerard Piqué, hasta la renuncia de 15 jugadoras a la selección femenina.Mucho tienen que ver los manejos que hacen los directivos y el pésimo trabajo de la prensa, que defiende los intereses de unos y deja tirados a los demás, según sus conveniencias, sin respetar la calidad e impronta de su trabajo.Vinicius contra el mundoLos más recientes hechos van marcados por la críticas contra el jugador del Real Madrid, el brasileño Vinicius Junior al que han cosido a faltas en la mayoría de los partidos, pero parte de la prensa comenzó a decir que "es porque provoca" y montaron una campaña "porque baila" al meter un gol. Estas acusaciones tuvieron su punto álgido cuando en el programa El Chiringuito, Pedro Bravo, presidente de los agentes del fútbol español, hablando sobre Vinicius Jr y su celebración de baile dijo: "Tienes que respetar a tus oponentes. Cuando marcas un gol, si quieres bailar Samba, debes ir al sambódromo de Brasil. Tienes que respetar a tus compañeros y dejar de hacer el mono".Las desafortunadas palabras calaron hondo y generaron un movimiento internacional de respaldo a Vinicius liderado por futbolistas brasileños y exestrellas como Pelé y Ronaldo. Pero no impidieron que el jugador viviera un día muy complicado el domingo 18 de septiembre durante el derbi de Madrid cuando un grupo de aficionados del Atlético antes de entrar al estadio cantaron "Vinicius eres un mono". También le gritaron improperios durante el juego y hasta le lanzaron botellas y mecheros cuando celebrara un gol con su compañero y compatriota Rodrigo Goes. Algunas de estas cosas ya denunciadas por La Liga.El pasado 20 de septiembre Iñaki Angulo, periodista y 'youtuber' español destapó otra historia y es que supuestamente desde El Chiringuito amenazaron a Vinicius Jr. para que no sacara un video sobre los comentarios racistas. "Si sacas ese vídeo, vamos a destrozarte en El Chiringuito", la amenaza fue confirmada por ESPN Brasil y por otros periodistas españoles. Todo esto ha caldeado la atmósfera pues es increíble que un medio de prensa pueda chantajear a un futbolista que solo estaba defendiéndose y que mucho antes pudo y debió acusar a ese mismo programa por acosarle, cuando era un crío de 18 años y se burlaban públicamente de él.Barcelona de nuevoAlgunos dicen que para tapar el mal momento que está viviendo Josep Pedrerol –conductor, director y principal figura de El Chiringuito–, el periódico El Mundo saca esta semana las cifras que pedía Messi para renovar su contrato y las que consiguió Piqué. Según el diario Messi quería que le pagaran 10 millones de euros por renovar su contrato con el FC Barcelona, además de que le mantuvieran el sueldo que ya tenía (unos 70 millones de euros por temporada) y recuperar el dinero de los recortes por la pandemia, con un tres por ciento de interés. A eso hay que sumar un bonus de fidelidad y ponerle una cláusula de 10.000 euros, muy simbólica. Además, pidió un palco privado y un avión privado para él y su familia para viajar a Argentina.Por su parte, según el diario, en 2018 Piqué firmó un contrato con el Barcelona, en el que se garantizaba 28,4 millones de euros brutos por temporada. Pero las cosas cambiaron con la llegada de la pandemia y además de recortes, varios jugadores renegociaron sus contratos, entre ellos Piqué. Destaca El Mundo que "las cantidades pactadas en los ejercicios posteriores con Piqué eran de 18 millones brutos en la temporada 2020/21; 27,7 en la 2021/22; 29,50 en la 2022/23 y 40,80 en la última, la 2023/24."Lo cierto es que hay tela por donde cortar solo con estos dos y eso sin hablar de la implicación del Barcelona y con Jaume Roures, quien es el dueño de las retransmisiones de La Liga y ya se ven cositas con ese tema.Las mujeres y la selecciónEl más reciente tema salió a la luz este viernes, cuando 15 jugadoras españolas renunciaron a jugar con la selección mientras Jorge Vilda se mantenga como entrenador del plantel nacional. Esta historia comenzó a finales de agosto cuando varias jugadoras pidieron la dimisión de Vilda y desde ese momento, ruedas de prensa, tensiones y diferentes posturas hasta llegar los correos enviados este viernes a la Federación Española de Fútbol.Lo cierto es que no hay nada claro con ese asunto y todavía no se sabe un motivo concreto por el cual las futbolistas se niegan a ir con su selección. Lo cierto es que es otro tema para debatir con Luis Rubiales que ya tiene bastante con los audios filtrados con Piqué y sus negocios para hacer la Supercopa de España en Arabia Saudí y otros temas que andan por ahí.Nada que lo del fútbol español da para varios libros y muchas series de televisión, un entramado gordo en el que la prensa hace lo suyo y tapa escándalos con el VAR, el Barcelona o como los del Metropolitano del domingo y la campaña contra Vinicius Jr. Veremos como acaba todo pero lo cierto que se les escapa el olor a podrido y se le ven las costuras, veremos si las pueden remendar.

https://sputniknews.lat/20220826/ancelotti-nombrado-el-entrenador-del-ano-de-la-uefa-1129752210.html

https://sputniknews.lat/20220825/el-fc-barcelona-en-el-grupo-de-la-muerte-en-la-proxima-champions-league-1129742924.html

https://sputniknews.lat/20211129/la-espanola-alexia-putellas-gran-favorita-para-ganar-el-balon-de-oro-en-categoria-femenina-1118750342.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, fútbol, fc barcelona, 💬 opinión y análisis