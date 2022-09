https://sputniknews.lat/20220923/el-proyecto-de-reforma-educativa-en-uruguay-desata-el-debate-y-muchas-dudas-1130806923.html

Las autoridades de la educación uruguaya aprobaron el proyecto, con cambios al sistema que generan críticas de docentes y estudiantes. En otro orden, en Colombia las disidencias de la guerrilla FARC aceptaron iniciar un cese al fuego bilateral propuesto por el Gobierno. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Continúa la polémica en Uruguay por el proyecto de reforma educativa, titulado Plan de Educación Básica Integrada, a aplicarse a partir del año 2023.El proyecto planteado por el Gobierno de Luis Lacalle Pou "tiene poca innovación y no responde a las preocupaciones de los docentes", dijo a En órbita la secretaria general de la Central de Trabajadores nacional, PIT-CNT, la docente Elbia Pereira.Si la propuesta se aprueba, los estudiantes de sexto año de primaria no pasarán a secundaria, como en la actualidad, sino a séptimo grado. En secundaria se mantiene la mayoría de materias, y aparecen Ciencias de la computación, Mundo Contemporáneo, Comunicación y Sociedad y Ciencias del Ambiente.El proyecto contempla talleres optativos. "Esto es bueno, aunque desconocemos cómo está instrumentado, dado que el documento no explica cómo se llevará adelante este proceso", indicó Pereira.Sin embargo, a criterio de la entrevistada, el proyecto deja afuera los verdaderos problemas de la educación.Los gremios consideran que el plan se enmarca en la realidad de un Gobierno al que se le termina el tiempo para intentar concretar su prometida reforma, según la entrevistada."Hasta hoy las maestras no hemos sido consultadas [sobre la profundidad y estrategias de aplicación de la reforma]. Es algo presentado por el Gobierno como resuelto, el cual aprieta el acelerador en este proceso considerado como bandera, frente al poco tiempo de la actual Administración [actual gestión termina en 2025]", señaló la docente.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la situación en Colombia con las disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) aceptaron iniciar un cese al fuego bilateral propuesto por el Gobierno.El periodista colombiano Camilo Rueda Navarro dijo a En órbita que esta es la prueba del avance de la política de "paz total" propuesta por el presidente Gustavo Petro."Queda mucho camino aún por recorrer. Falta establecer el marco jurídico a utilizar y cómo se procederá en estos nuevos diálogos de paz. (...) Expertos consideran que, ante las diversas organizaciones, deberían establecerse a su vez diferentes marcos jurídicos y mesas de diálogo", destacó el entrevistado.Por otra parte, los residentes de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia votan sobre la adhesión a Rusia, analizamos lo ocurrido en torno al proceso electoral.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

