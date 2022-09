https://sputniknews.lat/20220923/haiti-hay-que-detener-a-las-pandillas-la-situacion-es-insostenible-1130808176.html

Haití: "Hay que detener a las pandillas, la situación es insostenible"

Haití: "Hay que detener a las pandillas, la situación es insostenible"

Cada vez más lejos de llamar a elecciones, la isla está paralizada por las protestas ciudadanas ante la suba de precios y del combustible, y por el drama de la violencia callejera.

Haití no supera una situación social, política y económica muy crítica. Con problemas en el acceso al agua potable, alimentos y combustibles, la nación caribeña sufre los embates de la inseguridad. La violencia se dispara con acciones de pandillas y la necesidad ciudadana de sobrevivir al hambre y la pobreza.Miles de manifestantes se unieron a las protestas ya existentes cuando el primer ministro, Ariel Henry, anunció el 12 de septiembre el aumento los precios de los combustibles para contar con mayores recursos para desarrollar planes sociales.Moïse fue asesinado en su residencia en junio de 2021, hecho que agravó la inestabilidad y ruptura social en Haití."En todos estos años no ha habido una verdadera reconstrucción del país. Y es muy difícil en las circunstancias actuales realizar una reconfiguración estatal y convocar a elecciones", señalo el experto."Haití es un Estado fallido, acostumbrado a vivir de la intervención internacional. Y toda acción que se realice está vinculada con la necesidad de primero parar a las pandillas", acotó Cascante Segura. En tal sentido, se preguntó: ¿cuánto tiempo tiene que durar esa intervención y conseguir la realización de elecciones?"El país caribeño todavía no se ha recuperado del devastador terremoto del año 2010 que lo sumió en la pobreza. En estos últimos años, las consecuencias de la pandemia del coronavirus y la crisis internacional por el conflicto en Ucrania, profundizaron aún más las carencias.En tanto, las relaciones con los países vecinos tampoco son buenas, en especial en el ámbito migratorio con República Dominicana."La mayor parte de su historia [de Haití] está marcada por las divisiones internas y el rol internacional. EEUU juega un papel importante en la isla. Si se presenta un proceso de ocupación militar, el peso va a caer en lo que decida Washington", reflexionó Cascante Segura.El académico costarricense señaló que "dentro de la sociedad local hay una élite importante que no le interesa hacer grandes cambios porque esta situación favorece a sus negocios".En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

