https://sputniknews.lat/20220923/la-nueva-sirenita-afrodescendiente-de-disney-reaviva-debate-sobre-racismo-1130805495.html

La nueva Sirenita afrodescendiente de Disney reaviva debate sobre racismo

La nueva Sirenita afrodescendiente de Disney reaviva debate sobre racismo

Algunos adultos se indignaron y otros se manifestaron a favor. En tanto, los niños les han enseñado varias lecciones. Dos expertas analizan el tema.

2022-09-23T22:10+0000

2022-09-23T22:10+0000

2022-09-23T22:10+0000

zona violeta

sociedad

disney

racismo

arte

🎭 arte y cultura

cine

sirena

discriminación

afrodescendientes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1130805237_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_ed105526fadef40a3116d6dfcd3c22e7.jpg

La nueva Sirenita afrodescendiente de Disney reaviva debate sobre racismo Algunos adultos se indignaron y otros se manifestaron a favor. En tanto, los niños les han enseñado varias lecciones. Dos expertas analizan el tema.

Disney estrenará en mayo de 2023 una nueva película de La Sirenita, un personaje creado en 1989 que tuvo varias versiones en las últimas décadas.La historia vuelve, pero con polémica, pues Ariel será interpretada por la actriz afrodescendiente Halle Bailey."Un horror", "me arruinaron la vida", fueron algunas de las reacciones en redes sociales. Por el contrario, otras respaldaron públicamente a la artista. Una de ellas fue Jodi Benson, la voz de la primera Ariel en la década de 1980, quien saludó a Bailey y dijo estar "muy orgullosa de ella y de su performance".Esto explica la reacción de una parte de la sociedad, habituada a ciertos estándares y estereotipos aplicados en protagonistas, según la investigadora, quien considera importante "que el racismo sea atendido desde los diferentes ámbitos involucrados, desde el ámbito mediático-televisivo", y que haya "una mayor incorporación, presencia, diversidad étnico-racial".En medio de esta discusión de adultos, los niños parecen estar por fuera de las polémicas y nos enseñan algunas formas de actuar.Así se observa en videos viralizados por sus madres o padres, quienes compartieron la reacción de sus hijas al ver el tráiler de la película, quienes se asombran al ver a que la actriz principal es afrodescendiente como ellas. "Mami, es marrón como yo", "la actriz es igual a mí", fueron algunas de las opiniones."Los niños son como esponjitas que perciben, ven, escuchan, sienten con muchísima curiosidad y apertura todas las experiencias. Ellos no tienen las preconcepciones o prejuicios que podríamos tener los adultos. Por eso, las cosas que ven en la pantalla tienen un impacto muy positivo en los niños", agregó la especialista.La industria toma la decisión de incorporar a una protagonista afrodescendiente en una tradicional historia animada, en respuesta a reclamos sociales y cambios generacionales de los consumidores.Sumado a esta crítica por racismo, también hay una disminución en el consumo de estos productos por parte de algunos sectores de la sociedad, indicó Pineda, ante lo cual, "una industria como Disney viene generando cambios como los viene generando Barbie (...) para mantenerse vigente y recuperar consumidores", indicó Pineda.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, arte y cultura, disney, sirenita, dibujos animados, discriminación, racismo, afrodescendencia, etnias, diversidad