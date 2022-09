https://sputniknews.lat/20220923/la-operacion-especial-podria-cambiar-cuando-se-unan-las-regiones-liberadas-a-rusia-1130747509.html

"La operación especial podría cambiar cuando se unan las regiones liberadas a Rusia"

"La operación especial podría cambiar cuando se unan las regiones liberadas a Rusia"

¿Cuál sería la posición de Turquía en torno a los referendos a celebrarse en las regiones liberadas en Ucrania para reintegrarse a Rusia? Un politólogo turco... 23.09.2022

El experto turco Mehmet Perincek, en conversación con Sputnik, recordó su viaje a Donbás en mayo, donde se reunió tanto con militares rusos como con los funcionarios locales de más alto nivel. A lo largo de estos encuentros, fueron mencionados cuatro posibles desenlaces en estos territorios.De acuerdo con Perincek, la opción prioritaria era la unificación con Rusia, y para el presidente ruso, Vladímir Putin, es especialmente importante que este proceso transcurra de acuerdo a las normas del derecho internacional. A partir de allí, "el transcurso de la operación militar especial podría cambiar con la adhesión de estos territorios, como fue el caso de Crimea".Y es que en caso de que eso ocurra, los ataques contra estas regiones ya serán vistos como un ataque directo contra Rusia, lo cual, obviamente, incrementará la preocupación del país por su integridad territorial.Al comentar la movilización parcial en Rusia, destacó que "es bien sabido que Ucrania recibe el apoyo de Occidente en forma de armas, equipos y recursos humanos, lo cual dificulta la realización de la operación militar especial según lo planeado inicialmente"."La decisión de llevar a cabo la movilización parcial se tomó para cambiar la balanza de las fuerzas a favor de Rusia. Tanto Putin como Shoigú declararon que no es Ucrania a quien se combate, sino al bloque occidental. De tal modo, se ha convertido en una necesidad real para Rusia acumular suficiente fuerza para hacer frente a todo el bloque de Occidente en Ucrania", señaló Perincek.Al mismo tiempo, consideró que EEUU y Europa ya han agotado sus recursos principales a lo largo de la crisis ucraniana y al seguir apoyándola con armas están saboteando las negociaciones de paz. "Se ha hecho evidente que ninguna de las olas de sanciones contra Rusia ha sido efectiva y no trajo el resultado que buscaban. Al revés, solo perjudicó a Ucrania y Occidente"."Es obvio que ni a EEUU ni Europa les quedan ases bajo la manga", agregó Perincek.¿Qué tiene que ver Chipre con todo esto?Actualmente Turquía se mantiene neutral, pero en caso de que el conflicto se convierta en una confrontación militar directa entre Rusia y Occidente, el país otomano podría tomar el lado de Moscú.Destacó que los funcionarios estadounidenses que están detrás del levantamiento del embargo a las importaciones de armas a Chipre declaran abiertamente que este paso se toma en contra Turquía. "Por ello, en realidad no hay una diferencia sustancial entre los eventos en el Mediterráneo Este y Ucrania, entre el apoyo de EEUU al Partido de los Trabajadores de Kurdistán en Siria y el apoyo a las fuerzas neonazis en Ucrania"."Son todas partes del mismo frente, y la derrota de EEUU en una de ellas llevará a la derrota en la otra también", subrayó Perincek. Por ello, es importante que tanto Rusia como Turquía se presten apoyo mutuo en sus respectivos frentes.

