Cristina Fernández acusa a la fiscalía de mentir en juicio oral en su contra

BUENOS AIRES (Sputnik) — La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, señaló a la Fiscalía por faltar a la verdad en sus alegatos finales al... 23.09.2022, Sputnik Mundo

Acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta durante sus mandatos, delitos por los que la Fiscalía pide 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Fernández tomó la palabra como abogada en representación de sí misma."Si no tuviera la suerte de ser abogada estaría en un estado de indefensión frente al alegato del fiscal", sostuvo al mencionar el art. 104 del Código Procesal Penal que se lo permite.En el marco de este expediente, en la que hay 13 personas encausadas, la vicepresidenta pidió que una vez finalicen las audiencias "se extraiga el testimonio de las mentiras de los fiscales" y se contrasten "con la prueba documenta, pericial y testimonial que tuvo este juicio".En esta causa, que investiga la concesión de 51 obras públicas al empresario Lázaro Báez, "estamos ante un claro caso de prevaricato, porque no solo los jueces tienen la obligación de buscar la verdad, sino también todos los auxiliares de la justicia y el Ministerio Público Fiscal", sentenció Cristina Fernández.Fernández, que llevaba un rosario en el cuello, recordó que ninguna autoridad declaró inválidas las licitaciones concedidas en Santa Cruz, por lo que el juicio "no tenía andamiaje constitucional""Lo que no puede haber son actos que nunca nadie declaró inválidos ser refutados como plataforma fáctica de un delito", sentenció.Sucesión de ataquesLa exmandataria hizo alusión al intento de asesinato del que fue víctima el 1 de septiembre, cuando un hombre, identificado como Fernando Sabag Montiel, gatilló a centímetros de su rostro un arma cargada con cinco balas, sin que saliera ningún proyectil.La presidenta del Senado recordó también la vandalización que sufrió su despacho en la cámara alta en marzo, cuando fue apedreado desde el exterior y marcado con pintura roja durante una protesta contra el Fondo Monetario Internacional (FMI).Ese mes también circularon carteles en toda la ciudad de Buenos Aires con su rostro y la frase "asesina", sin que el juez de la causa que investiga el caso se prestara a indagar a los acusados, como pidió la fiscalía, refirió.La exmandataria recordó que tiene pendientes cinco causas en las que está acusada por asociación ilícita, que se sentía en estado de indefensión, y aseguró en el final de su disertación que "Argentina no sale adelante con este Poder Judicial".Éste es el único juicio público vigente contra la vicepresidenta, que lleva adelante el ante el tribunal nº2 desde el 21 de mayo de 2019 y que en los últimos días entró en la fase de alegatos.

