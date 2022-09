https://sputniknews.lat/20220923/maduro-denuncia-que-el-imperialismo-sigue-amenazando-a-venezuela-1130767401.html

Maduro denuncia que el "imperialismo" sigue amenazando a Venezuela

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que Estados Unidos continúa amenazando a su país y que también busca manipular a los... 23.09.2022, Sputnik Mundo

américa latina

venezuela

eeuu

sanciones

nicolás maduro

"El imperialismo sigue amenazando a nuestra patria, el imperialismo sigue arrogante y prepotente manipulando, tratando de manipular a Venezuela y a los venezolanos", expresó Maduro durante una alocución transmitida a través del canal estatal Venezolana de Televisión.El mandatario aseguró que a pesar de las amenazas, su país sigue de pie y dijo que el 2022 ha sido un año de avances.El 15 de septiembre, el Gobierno de Joe Biden amenazó a la administración de Maduro con intensificar las sanciones si no regresa a las negociaciones con la oposición en México, suspendidas en octubre de 2021 tras la extradición del diplomático venezolano Alex Saab desde Cabo Verde a Estados Unidos.El 20 de septiembre, Maduro exigió a Biden que no manipule con el tema de la migración de América Latina y El Caribe."Le exigimos al presidente Joe Biden que no manipule con el tema de la migración de América Latina y El Caribe, y menos con el tema de Venezuela, víctima de las más crueles sanciones del imperio norteamericano", comentó.Maduro manifestó que Estados Unidos miente sobre las cifras de los migrantes, y manifestó que su país sufrió ataques y sanciones, por lo que parte de la población tomó la decisión de migrar.El mandatario aseguró además que más de la mitad de la población que migró entre el 2018 y 2021 regresó a Venezuela.

venezuela

eeuu

venezuela, eeuu, sanciones, nicolás maduro