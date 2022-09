https://sputniknews.lat/20220923/mexico-critica-a-la-onu-por-su-paralisis-y-advierte-que-apoyara-el-multilateralismo-1130766077.html

México critica a la ONU por su "parálisis" y advierte que apoyará el multilateralismo | Video

México critica a la ONU por su "parálisis" y advierte que apoyará el multilateralismo | Video

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una propuesta para mediar las tensiones armadas entre Kiev y... 23.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-23T00:00+0000

2022-09-23T00:00+0000

2022-09-23T00:26+0000

américa latina

méxico

ucrania

rusia

marcelo ebrard

andrés manuel lópez obrador

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1130768034_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_88b5790ee190919f14a5f3382a7335a9.jpg

El Gobierno de México propuso oficialmente ante la ONU la creación de un comité de paz que acelere las negociaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin, cuanto antes, a los enfrentamientos en el Este de Europa. En su discurso, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, no condenó abiertamente a Rusia por su operación militar en suelo ucraniano. En cambio, se enfocó en detallar su propuesta de comité y dejó claro que el país latinoamericano está del lado del multilateralismo, no del planeta donde sólo una nación toma la mayoría de las decisiones. Además, volvió a criticar "la parálisis" en la que se encuentra el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un organismo que, dijo, no ha podido cumplir con sus objetivos para solucionar el conflicto en Ucrania. El diplomático mexicano —que aspira a la Presidencia de su país en 2024— lamentó que el mundo vuelva a estar inmerso en conflictos armados después de más de dos años de crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19. "Además de los altos costos en vidas humanas y las afectaciones a millones de personas desplazadas internas y refugiadas en otros países, la guerra en Ucrania ha impactado la disponibilidad de alimentos y de combustibles en todo el mundo", señaló el canciller de México, días después de que Moscú anunciara que se llevarán a cabo referendos entre la población de las provincias de Zaporiyia y Jersón para su posible adhesión a Rusia, un hecho que Occidente ha tomado como una amenaza a la soberanía del territorio ucraniano. ¿De qué trata la propuesta de paz de México?El comité sugerido por el país latinoamericano promete estar apegado al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. Además, de ser aprobado, estaría integrado por el primer ministro de la India, Narendra Modi; el secretario general de la ONU, António Guterres, y el papa Francisco. Estos líderes gozan de la popularidad y el prestigio necesarios para fungir como intermediarios entre las partes del conflicto, según la visión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Este nuevo equipo tendrá como objetivo generar mecanismos para restaurar la confianza en las instancias de diálogo, para los Gobiernos de Vladímir Putin y de Volodímir Zelenski puedan llegar a un acuerdo diplomático. El canciller Marcelo Ebrard aclaró que su país le tiene un total respeto a la labor conciliadora del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pero reconoció que se necesita mayor eficacia en los procesos de diálogo e intermediación para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. En varias ocasiones, el mandatario López Obrador ha criticado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su inacción ante el conflicto en Ucrania, que en cambio trata de ser mermado por Occidente a través de sanciones económicas y comerciales impuestas desde Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

https://sputniknews.lat/20220909/los-puntos-clave-de-la-mananera-de-amlo-del-9-de-septiembre-1130276736.html

méxico

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, ucrania, rusia, marcelo ebrard, andrés manuel lópez obrador, onu