Experto: Petro se propone como líder regional en el combate al narcotráfico

El nuevo paradigma de la lucha contra las drogas defendido por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante la ONU puede marcar un momento "histórico" para... 23.09.2022, Sputnik Mundo

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el mandatario pidió "acabar con la irracional guerra contra las drogas", a la que considera un "fracaso" y que se ha cobrado millones víctimas a lo largo de los últimos 40 años.Según enfatizó el presidente a la prensa de su país, la mejor manera solucionar el problema del narcotráfico y el consumo de drogas "no tiene que ver con fusiles, como si fuera una guerra" sino poniendo el foco en combatirlo como una enfermedad.Luego de su discurso en la ONU, Petro aclaró, de todas maneras, que su postura no implica un camino hacia la legalización de drogas como la cocaína, aunque sí replantear la forma en la que se intenta mitigar el problema.Fernando Giraldo, doctor en Ciencias Políticas y docente de la Universidad Javeriana, explicó a Sputnik que el objetivo de Petro es que se combata el narcotráfico "como un problema social, incluso como un problema de salud pública".Para el experto, el mandatario deja entrever que el narcotráfico presenta "un trasfondo social muy profundo". Las complejidades se acrecientan sobre todo en zonas rurales, donde los campesinos terminan siendo "aliados no voluntarios" del crimen organizado y se ven "obligados" a colaborar con un sistema que utiliza la violencia para amedrentarlos.Los productores se ven, según el analista, en una encrucijada y no tienen alternativas para tener un igual o mejor nivel de vida.Giraldo remarcó que, lejos de apostar por un camino hacia la legalización de los estupefacientes, la propuesta de Petro apunta a "quitarle la base social a los narcotraficantes para poderlos combatir", es decir, asegurar que "los campesinos puedan sustituir la coca por otros productos igualmente rentables".En consonancia con la perspectiva del mandatario, Giraldo consideró que el paradigma actual no ha arrojado soluciones: "Todo el esfuerzo de varias décadas no ha producido absolutamente ningún resultado positivo, ha sido más costoso y no ha menguado; más bien todo lo contrario, tiende a incrementar"."Una política de persecución y de represión es una política condenada al fracaso", agregó.Como presidente del principal productor de cocaína a nivel mundial, Petro no dejó pasar la oportunidad para señalar la responsabilidad de los principales consumidores de la droga colombiana: EEUU —que bate récords en muertes por sobredosis— y Europa.Giraldo añadió que, además, el aumento del consumo de cocaína en EEUU "perturba las economías nacionales y ha dejado un costo, una estela muy fuerte de personas muertas, instituciones destruídas, violencia y deterioro social".Un pedido a la comunidad internacional y a América LatinaMás allá de la convicción del presidente, cambiar el paradigma de la lucha contra las drogas no depende solo de Colombia. Según Petro, requiere de un compromiso internacional.Ante la Asamblea, el presidente colombiano insistió en la necesidad de recursos para hacer frente a los grandes desafíos del país —como la protección medioambiental y la paz total— y revertir la destrucción de la selva amazónica como consecuencia de la quema de cultivos.En ese sentido, propuso que los Gobiernos asuman su responsabilidad y contribuyan con recursos para implementar un modelo más efectivo o, por el contrario, se permita la reducción de la deuda externa del país para que internamente Colombia pueda resolver el conflicto."Si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas, si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzcan la deuda externa", propuso.La visión del mandatario coincide con la de los expresidentes Juan Manuel Santos (2010-2018) y César Gaviria (1990-1994), aunque no es compartida por EEUU y Europa, donde "hay una doble moral sobre el problema", afirmó Giraldo.El llamado de Petro no solo se dirigía a las potencias sino que hubo una intención de que América Latina despierte y "actúe en bloque", sostuvo el experto.En esa línea, Giraldo aseguró que Petro "está tratando de erigirse como un líder regional" en un contexto de un nuevo giro a la izquierda de la región, con gobiernos como el de Gabriel Boric en Chile, el de Alberto Fernández en Argentina o el de Andrés Manuel López Obrador en México.Por todo eso, el discurso de Petro en Naciones Unidas bien puede considerarse, según Giraldo, como "un hecho histórico" que marca un cambio de Colombia ante el mundo."No hay en los últimos 50 años de la historia de Colombia un gobernante que le haya hablado tan duro al Norte, a los EEUU y a Europa, como lo hizo Gustavo Petro", sentenció el experto.Un problema en aumentoEn los últimos años, Colombia ha aumentado su producción de cocaína, incluso a pesar de los registros que muestran una disminución de los cultivos de la hoja de coca.Según datos de ONU, la producción de cocaína en Colombia aumentó un 8% en 2020 con respecto al año anterior a pesar de que las hectáreas de cultivos, 143.000 en ese año, fueron un 7% menores que las de 2019.Aumentar la producción aún reduciendo la superficie cultivada fue posible gracias al uso de tecnología. Antonio de Leo, titular de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Perú y Ecuador, explicó en agosto de 2022 que los cultivos de coca se potenciaron en zonas de alto rendimiento "con sofisticados conocimientos técnicos para la fabricación" de cocaína.Si bien los principales mercados son América del Norte y Europa, en los últimos tiempos los destinos se extendieron a países de África y Asia, según el organismo internacional.

