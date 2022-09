Se mantiene la discusión para la continuidad del proceso constituyente en Chile

https://sputniknews.lat/20220923/se-mantiene-la-discusion-para-la-continuidad-del-proceso-constituyente-en-chile-1130816021.html

Voceros de los partidos políticos con representación parlamentaria discutieron durante más de tres horas este viernes 23 de septiembre, y si bien aún no hay un acuerdo de cómo seguirá la discusión en torno a la redacción de una nueva constitución, los participantes valoraron la instancia.En la cita no participaron representantes del Gobierno de Gabriel Boric debido a las críticas que suscitó su participación en el primer encuentro.Tras finalizar la reunión, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, explicó que el encuentro "fue para recibir formalmente las propuestas de cada sector político que ya son de conocimiento público y están sobre la mesa".La propuesta de Chile VamosLa coalición de centro derecha, Chile Vamos, fue una de las que presentó su propuesta, cuyos puntos más destacados son:La diputada Emilia Schneider, del Partido Comunes, que hace parte de la coalición del Gobierno presidido por Gabriel Boric, dijo a Sputnik que es positivo que Chile Vamos explicite su propuesta y que tiene puntos razonables, aunque señaló que hay algunos temas "fuera de lugar", y destacó que el oficialismo también tendrá que presentar su propuesta.El diputado Diego Ibáñez, de Convergencia Social, el partido del presidente Gabriel Boric, explicó que ya hay conversaciones para presentar una propuesta común entre el Frente Amplio y el Socialismo Democrático, ambas coaliciones al interior del Gobierno.Ibáñez consideró necesario "mantener el espíritu del acuerdo del 15 de noviembre de 2019", en el cual los partidos establecieron los principios para avanzar en la nueva constitución, tras la grave crisis de gobernabilidad que se abrió como resultado de las masivas protestas de octubre de ese año.La posición de los movimientos socialesPara habilitar un nuevo proceso constituyente, el Parlamento debe realizar una reforma constitucional, definir qué organismo lo redactará y cuáles serán los plazos, además de definir si habrá paridad, representación de independientes y existirán escaños reservados para minorías.Al respecto, más de 50 movimientos sociales emitieron una declaración en donde señalaron que las agrupaciones ligadas al movimiento de derechos humanos y al mundo social están preocupados por el "intento de los sectores políticos conservadores de secuestrar el proceso constituyente en curso e impedir el libre ejercicio de la soberanía popular", y reclamaron que la nueva constitución sea redactada por una estancia electa, paritaria, con escaños reservados y representantes independientes.Plebiscito de entrada, subsidiariedad del Estado, los temas en debateLa cuestión de un plebiscito de entrada, como el del 25 de octubre de 2020, en el cual casi el 80% de la ciudadanía eligió cambiar la actual carta magna vigente, es uno de los temas en debate.Otro punto es el principio de subsidiariedad del Estado consagrado en la Constitución, que en su artículo 19 establece que el Estado solo podrá desarrollar actividades empresariales si una ley lo autoriza, dejando de esta manera los servicios sociales en manos privadas.El senador del Partido Republicano Rojo Edwards se manifestó en contra de que el Estado tenga un rol social y garante de derechos y dijo en la reunión que, si se declara un Estado social de Derecho, "en el futuro serán atacados los colegios particulares subvencionados, la libre elección de quienes son parte del Fondo Nacional de Salud y la posibilidad de elegir quién administra los ahorros previsionales simplemente porque se cambia el rol del Estado".¿Qué se saca en conclusión de esta reunión?A la salida del encuentro, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, hicieron énfasis en que no se darán a conocer antecedentes del acuerdo hasta que no esté completamente zanjado en todos sus detalles.El senador explicó que los diálogos continuarán el próximo jueves 29 y viernes 30 de septiembre y, en dicha oportunidad, se sumará el Ejecutivo, a través de la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte.Para la diputada Emilia Schneider, "lo ideal hubiera sido avanzar más en esta reunión. Creo que en ese sentido se sigue dejando muy poca certeza a la ciudadanía respecto a cómo continúa el proceso constituyente".

