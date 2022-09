https://sputniknews.lat/20220924/putin-promulga-una-ley-sobre-las-enmiendas-al-codigo-penal-en-materia-militar-1130833101.html

Putin promulga ley sobre responsabilidad por deserción y saqueos en tiempos de guerra

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, promulgó una ley sobre las enmiendas al Código Penal del país que establecen responsabilidad de hasta... 24.09.2022, Sputnik Mundo

defensa

rusia

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

vladímir putin

Las enmiendas correspondientes fueron aprobadas por la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento de Rusia) y el Consejo de la Federación de Rusia (Senado) el martes y el miércoles, respectivamente.En particular, los reservistas llamados a fila que no se presenten al servicio militar o los desertores durante la movilización o la ley marcial, en tiempos de guerra o en situaciones del conflicto armado o hostilidades, se castigarán con entre cinco y 10 años de cárcel. Se hará una excepción para quienes hayan abandonado el lugar de servicio o no hayan podido presentarse al servicio a tiempo por una coincidencia de graves circunstancias.Las enmiendas establecen también penas de hasta 10 años de cárcel por negativa que "haya provocado consecuencias más graves" de participar en combates durante la ley marcial o en condiciones del conflicto armado, así como por incumplimiento de órdenes de comandantes, y de hasta 15 años por actos de violencia como resistir a un comandante, obligarlo a incumplir sus compromisos, o atacarlo mientras está en servicio.Además, el Código Penal fue actualizado con un artículo que penaliza con entre seis y 15 años de cárcel a los saqueadores que cometan sus actos durante el periodo de vigencia de la ley marcial, en tiempos de guerra o en situaciones del conflicto armado o hostilidades.El máximo castigo de 15 años de prisión se prevé para los saqueos superiores a un millón de rublos (más de 17.211 dólares), realizados por un grupo organizado y con amenaza de un asesinato.Otro artículo introducido en el Código Penal se dedica a la "rendición voluntaria", que se castigará con entre tres y 10 años de prisión, aunque la norma prevé una excepción para los casos cuando un militar cometa este delito por primera vez, haga todo lo posible para su liberación y regrese al lugar de servicio.También se establece responsabilidad de hasta siete años de prisión por violar las normas de posesión de armas, municiones y equipos militares que hayan resultado en su pérdida por negligencia.Entre otras enmiendas, el Consejo de la Federación ruso aprobó el castigo de hasta 10 años de cárcel por violar las condiciones de un contrato de defensa estatal que haya causado un daño de al menos 5% del precio del contrato o cinco millones de rublos (unos 86.057 dólares), o el incumplimiento del acuerdo.El rechazo o la evasión de la conclusión obligatoria de un contrato de defensa estatal por cierto contratista o proveedor se sancionará con hasta ocho años de prisión. De este modo, se reconoce como circunstancia agravante la comisión de un delito en situaciones de hostilidades o conflicto armado, durante la movilización o la ley marcial.

2022

rusia, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, vladímir putin