Cuba decide el nuevo Código de las Familias con importantes y polémicos cambios | Fotos, videos

Cuba decide el nuevo Código de las Familias con importantes y polémicos cambios | Fotos, videos

¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?, es la pregunta que redefinirá, en caso de una respuesta afirmativa, las relaciones personales en Cuba... 25.09.2022

El plebiscito es el tercero en la historia reciente de la nación caribeña luego de la validación de las constituciones de 1976 y 2019, pero es un suceso inédito pues nunca antes una ley fue sometida a la voluntad social.El texto del nuevo Código de Familias resulta de varios meses de consulta y cuenta con la anuencia de la Asamblea Nacional del Poder Popular y permitirá que los cubanos —con 16 años cumplidos, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles y residencia efectiva en el país por un período no menor de dos años— transmitan su opinión sobre este documento de 104 páginas.¿Por qué votaron los cubanos?Sputnik recorrió distintos centros de votación en La Habana para indagar la opinión de los votantes.En el Círculo Infantil Gotica de Rocío, en el capitalino municipio de Playa, Armando Alejandro Cruz Torres, estudiante universitario, señaló a Sputnik que el texto jurídico simboliza un proceso de construcción colectiva de la sociedad, desde la consulta popular y la modificación de más de 200 artículos, y esta última versión es, por tanto, más "justa, humana, igualitaria, representativa y revolucionaria".El joven advirtió que esta legislación significa el amparo y cuidado responsable y respetuoso de sus abuelos, en una sociedad mayoritariamente envejecida.Naimbi Santos García, también estudiante, comentó a Sputnik que esta ley regula y salvaguarda variedad de principios y valores y, a su vez, contribuye a la formación de las nuevas generaciones; en especial, valoró las implicaciones para los adultos mayores, que comprende a más de dos millones de personas en el país. La joven aludió al envejecimiento saludable, uno de los elementos contenidos en la normativa y que comprende los criterios de la ONU sobre cómo debemos pensar, sentir y actuar con respecto a la edad, el fomento de sus capacidades, la creación de entornos amigables y el acceso a cuidados a largo plazo."Otro integrante de nuestra familia posee retraso en el aprendizaje y el nuevo Código establece las directrices y el apoyo necesario para su crecimiento e independencia", añadió Santos García acerca del texto que contempla el respeto a la voluntad y preferencia de las personas en situación de discapacidad.El jubilado José García Pérez reconoció el incremento de las vías otorgadas a los abuelos para la atención de los nietos, muy superior al Código actual que solo los menciona en cuatro oportunidades.Código para todosPara Daymar Cánovas González, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, la tipología de la familia cubana no es la misma de hace 47 años, cuando se promulgó la normativa vigente,debido a los cambios económicos y sociales, que no se encuentran reflejados en esa ley."Tenemos una normativa actual breve y manuable, pero que guarda silencio frente a fenómenos contemporáneos, de ahí que este Código incluya las respuestas necesarias", opina el académico.El nuevo proyecto contiene propuestas polémicas, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la filiación adoptiva y la gestación subrogada. Para Cánovas, la ventaja de la nueva normativa es que, basada en los principios de diversidad y protección, "existe tutela para cualquier modelo: matrimonial, unión de hecho, el parentesco consanguíneo o los afectos", explicó a Sputnik.Entre las novedades se destaca el caso de la responsabilidad parental, en el cual no hay solo un cambio en relación con la patria potestad, sino que se trata de "la posibilidad de transmitir ese compromiso a otros miembros, con carácter temporal y a partir de la vía judicial o de manera voluntaria por escritura notarial", detalló.Pero el nuevo reglamento está bajo ataques en redes sociales, medios alternativos y canales internacionales, en muchos casos, desde la desinformación.También hay críticas. Ana María Álvarez-Tabío, doctora en Ciencias Jurídicas, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, el Código actual fue sobrepasado por el tiempo y, si bien supuso pasos de avance en su momento, no refleja los cambios radicales experimentados por la familia cubana."El instrumento implementado desde hace más de cuatro décadas pone su mirada, especialmente, en la familia matrimonial y la protección de la mujer dentro de una estructura nuclear. La invitación siempre ha sido asomarnos a las puertas de nuestras casas y mirar la multiplicidad de formas de organización de nuestra comunidad", refirió a Sputnik.Los derechos de los niños, las personas en situación de discapacidad y los adultos mayoresEn la legislación actual tampoco existe una mirada especial a niños, niñas y adolescentes porque es un Código anterior a la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional de las Naciones Unidas, firmado el 20 de noviembre de 1989 y puesto en vigor el 2 de septiembre de 1990.De acuerdo con Álvarez-Tabío, también faltaba la distinción a las personas en situación de discapacidad, incluso se maneja el término ofensivo "incapacitados"; está ausente la contemplación del adulto mayor dentro del entorno familiar, mecanismos específicos contra la violencia y la relevancia de los afectos, más allá de la consanguinidad."La Constitución de 2019 nos dice que todas las personas somos iguales, tenemos derechos a conformar y vivir en familia, pero las excluidas en el texto actual quedaban al margen de la ley. El nuevo Código suma derechos para personas, históricamente olvidadas en ese espacio, entre ellos los cuidadores, carentes de un reconocimiento explícito", indicó.¿Cuántos abandonan sus proyectos personales y profesionales para el auxilio de un allegado y tras su muerte se encuentran desvalidos, cansados y sin ninguna protección?, cuestionó la académica. "En esta norma cabemos todos, estamos identificados y amparados, nos hará una sociedad mejor, le ganaremos a la intolerancia, desigualdad y discriminación".El diplomático argentino Franco Maximiliano Metaza, director de Relaciones Internacionales del Senado de la Nación, destacó a Sputnik una de las cuestiones más polémicas del nuevo Código, que implica el reconocimiento e igualdad de derechos respecto del matrimonio igualitario.El análisis de ese último aspecto, en su opinión, resultaba clave en los debates previos a la votación, pues la información falsa o engañosa pudo ser aprovechada por grupos en la búsqueda de imponer su visión. El diplomático señaló que, si el voto positivo es mayoritario, la nación caribeña será el noveno país de América Latina en reconocer este derecho.

