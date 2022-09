La crisis energética de Europa "no es cuestión de un invierno"

https://sputniknews.lat/20220925/la-crisis-energetica-de-europa-no-es-cuestion-de-un-invierno-1130846974.html

La analista de la consultoría Energy Aspects Amrita Sen afirmó que la crisis actual "no es cuestión de un invierno". Además, advirtió que Europa tendrá que limitar la demanda para poder equilibrar el mercado no solo este invierno, sino también el próximo y posiblemente el siguiente.La especialista estima precios mucho más altos a finales de año para el petróleo: la previsión de Energy Aspects para los precios del petróleo es de unos 120 dólares por barril.Los expertos del Banco Central alemán Bundesbank señalaron en su informe mensual de septiembre que Alemania —la mayor economía de Europa— ya está entrando en recesión debido a la crisis energética. Esta recesión se profundizará a medida que se acerque el invierno, en medio de la actual crisis del gas y la energía. Asimismo, para evitar el colapso de los proveedores alemanes de energía y gas, Alemania decidió nacionalizar Uniper, la mayor empresa importadora de gas del país. Las empresas industriales de toda Europa se ven obligadas a recortar o reducir la producción debido al aumento de los precios de la energía, y varias asociaciones industriales europeas afirman que las iniciativas de la Comisión Europea para reducir los precios de la energía y ayudar a los hogares y las empresas a hacer frente a la crisis no son suficientes para ayudarles a pasar el invierno.El 16 de septiembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que la crisis energética en Europa no comenzó con la operación militar especial de Moscú en Ucrania y las sanciones posteriores. Más bien, la crisis comenzó con la implementación de la llamada agenda "verde", agregó el mandatario.Se espera que los ministros de energía de los Estados miembros de la Unión Europea aprueben nuevas medidas de emergencia el próximo 30 de septiembre para frenar el aumento de los precios de la energía.

