Si los tiradores avisan que abrirán fuego en sus redes, ¿por qué EEUU no los captura?

Si los tiradores avisan que abrirán fuego en sus redes, ¿por qué EEUU no los captura?

Aunque muchas veces los tiradores anuncian sus actos violentos previamente en internet, las autoridades no pueden hacer mucho para prevenir los tiroteos debido... 25.09.2022

El pasado 8 de septiembre, Ezekiel Kelly, de 19 años, hizo un live streaming en sus redes sociales para mostrar, en tiempo real, que estaba disparando un arma de fuego en la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee. Horas antes, ya había informado sobre sus intenciones. No fue el único caso reciente. Salvador Ramos hizo lo mismo. Días antes de cometer en Uvalde, Texas, la peor masacre estudiantil de Estados Unidos en una década, este joven de 18 años había subido a su Instagram fotografías con armas de fuego y mensajes alusivos a sus deseos de perpetrar una balacera masiva.Sin embargo, el caso más viral fue el de Robert E. Crimo III, de 22 años, un chico que gozaba de cierta fama en el mundo del rap anglosajón. Su canción más exitosa tiene dos millones de reproducciones en Spotify y hasta tenía un canal de YouTube con miles de seguidores. Desde sus plataformas digitales, Robert subía videos y temas sobre la violencia armada e incluso había una canción que hablaba explícitamente sobre cómo hacer tiroteos en colegios. Al final, este hombre fue capturado, pero sólo cuando hizo realidad sus aspiraciones: abrir fuego contra una multitud el Día de la Independencia de Estados Unidos, dejando seis muertos y decenas de heridos. Las advertencias de los propios agresores, sin embargo, no son suficientes para que el sistema de justicia del país norteamericano acabe con la crisis de violencia que enfrenta desde hace al menos dos décadas. Según datos de la organización Gun Violence Archive, en Estados Unidos se han registrado 496 tiroteos masivos desde el 1 de enero hasta el 24 de septiembre de 2022. Estos hechos han provocado la muerte de 976 jóvenes de entre 12 y 17 años, y de 237 niños de entre 0 y 11 años. En lugar de fortalecer los marcos jurídicos para poder enfrentar desde las redes sociales a muchos tiradores, las medidas adoptadas por Estados Unidos han estado más enfocadas en la contención o en la defensa a la hora del ataque, dice el experto, como saber esconderse de una persona armada en una escuela o llamar al 911. "O también fomentos a la acción policial, pero no con el retraso que hubo en el tiroteo de Texas [en Uvalde]", señala.La organización Everytown For Gun Safety estima que, en promedio, 40.620 personas mueren cada año en Estados Unidos a causa de lesiones provocadas por armas de fuego. Al menos 32.546 personas han fallecido en lo que va de 2022 debido a las balas (esta cifra incluye víctimas de tiroteos, suicidios, asaltos, riñas o accidentes). En estados como Texas, las armas de fuego —incluyendo rifles semiautomáticos— se venden hasta en tiendas de la cadena Walmart. De hecho, en Estados Unidos es más fácil para un joven de 18 años comprar una pistola que una cerveza. La alta y sencilla disponibilidad de armas que tiene la población estadounidense —una condición que además es protegida por la Segunda Enmienda de la Constitución del país— se combina con la inmediatez de las redes sociales, que permite a los atacantes jactarse de sus actos antes y hasta durante el tiroteo. "En Estados Unidos, [si eres una autoridad y experto en ciberseguridad] puedes ir a un explorador Ubuntu, te metes a la dark web y vas a poder estar monitoreando todo lo que sucede en esos conversatorios. Sin embargo, a final de cuentas, todo lo que ahí veas no constituye un delito. Lo que la autoridad desarrolla es la inteligencia para que el delito no se constituya, pero la capacidad de contar con un andamiaje legal todavía es ínfima", observa Luis Miguel Dena.

