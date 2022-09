https://sputniknews.lat/20220926/ayudenos-a-regresar-a-casa-la-lucha-de-los-repartidores-mexicanos-por-sus-derechos-laborales-1130881017.html

"Ayúdennos a regresar a casa": la lucha de los repartidores mexicanos por sus derechos laborales

Juan salió de su casa aquel 27 de noviembre sin saber que no regresaría. El joven de 23 años partió de Chimalhuacán, en el Estado de México, con dirección a la... 26.09.2022, Sputnik Mundo

La muerte de Juan Manuel Matías Flores ocurrida hace cuatro años inspiró a un grupo de repartidores de aplicación a luchar por derechos laborales básicos para todas las personas que, a través de aplicaciones móviles, han logrado conseguir una fuente de sustento para sus familias, aun con el riesgo de sufrir un accidente, sin prestaciones laborales y un seguro médico que sólo aplica cuando se está en medio de una entrega."Es un reclamo o una solicitud que hemos hecho a las aplicaciones: ayúdenos a regresar a casa, si no lo quieren hacer porque alguien los obliga, háganlo por humanidad", asegura en entrevista para Sputnik Saúl Gómez, vocero del colectivo #NiUnRepartidorMenos, surgido en protesta por la muerte de Juan Manuel, el 27 de noviembre de 2018, y la cual ha contabilizado desde aquel día otras 183 muertes similares.#NiUnRepartidorMenos es un colectivo que congrega a cientos de repartidores de aplicaciones como Uber Eats, Rappi, y otros servicios que operan en México. Actualmente, están en conversaciones con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para la presentación de un marco jurídico que garantice sus derechos laborales, entre ellos, acceso a un seguro social y medidas de protección."Lo que tratamos de hacer no sólo es en el interés de quienes integran nuestro colectivo, lo hacemos con el interés de proteger a todos los que integran el ecosistema de trabajadores de plataformas", afirma Gómez.Repartir en la Ciudad de MéxicoAl comenzar el recorrido por la colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México, el cielo está ligeramente nublado. Veinte minutos después la lluvia ya complica manejar la motocicleta en una congestionada Ciudad de México. Eduardo esquiva los autos y baches sobre la avenida Insurgentes para llegar al punto de encuentro con otros colegas repartidores, mientras el aguacero le permita avanzar. En este trabajo cada segundo cuenta.Eduardo, padre de una joven de 11 años, es uno de los más de 350.000 repartidores de aplicación en todo México que a diario recorren decenas de kilómetros para entregar desde comida a encargos. Por cada viaje gana entre 20 y 40 pesos (1 o 2 dólares). La tarifa, variable si se maneja bici o moto, se aplica por medio de un algoritmo que lo mismo puede asignar un viaje de 15 minutos dentro de la misma colonia o uno de 50 entre una alcaldía de la Ciudad de México y un municipio del Estado de México.Esto le ocurre muy seguido a Héctor García, un exgasero de 37 años que encontró en este trabajo, al igual que su esposa, un mejor ingreso para su familia. A él casi no le dan propinas, ni siquiera cuando tiene que subir torres enteras para entregar un pedido o cuando tiene que recorrer algunas zonas inseguras a las 2 de la madrugada. Sus jornadas son prácticamente de ocho horas, excepto cuando es sábado, ese día empieza a las 09:00 hrs. y termina a las 06:00 hrs. del domingo para aprovechar la alta demanda del fin de semana.Entre las plazas Parque Lindavista y Encuentro Fortuna hay apenas un par de kilómetros, pero con las intermitentes lluvias capitalinas el recorrido parece toda una carretera. En el camino, Eduardo comenta que muchos valoran ser repartidor porque se gana bien, entre 500 y 600 pesos al día (25 y 30 dólares), sin horario fijo, en un país donde el salario mínimo por ocho horas de trabajo es de 172,87 pesos (8,6 dólares)."Depende del esfuerzo que uno haga es el resultado que uno tiene", así lo resume Samuel Martín, de 22 años. Este joven que en febrero inicia sus estudios de ingeniería mecánica lleva tres años trabajando como repartidor, primero para Rappi y luego para Uber Eats, donde se siente más atendido por el servicio de soporte técnico, el único contacto oficial que tiene con la empresa para la que trabaja sin contrato o capacitación, sólo dándose de alta como cualquier otra red social. A las 11:00 hrs. inicia su jornada: entre 18 y 20 viajes para sacar su cuota diaria, "un viaje tras otro", entre baches, lluvia y mentadas de madre.De acuerdo con el informe Este futuro no aplica de la Oxfam, las ganancias promedio de un repartidor mexicano son de 8.340 pesos mensuales (417 dólares), a los cuales, además, se les resta el 8% por concepto de impuestos, una de las pocas normas aprobadas para este tipo de trabajos.Eduardo, Héctor y Samuel, de manera separada, han padecido la discriminación del personal de restaurantes, quienes los tratan como si fueran una molestia y les retrasan los pedidos. Los retrasos se convierten en evaluaciones negativas que, en plataformas como Uber Eats, se traducen en bloqueos de viajes: hasta 8 horas de castigo para los repartidores que no tengan una aceptación del 98%. Las quejas suman muchos puntos negativos, los buenos comentarios, pocos, por lo cual, una vez castigado, se complica recuperar el status para ser considerado otra vez para pedidos.Repartir sin derechosLa cobertura de refacciones y gasolina, inscripción al seguro social y protección contra actos de discriminación son precisamente algunas de las demandas que el colectivo #NiUnRepartidorMenos exige a las empresas que funcionan por aplicación y las cuales aún no están sujetas a un marco regulatorio laboral, sólo tributario."Hay muchos intereses metidos", afirma Saúl Gómez, aunque se siente optimista sobre la gestión que han hecho las autoridades federales para impulsar una legislación en favor de los trabajadores de aplicación. La propuesta del colectivo ha obtenido el respaldo de senadoras como Patricia Mercado, secretaria de la Comisión de Trabajo del Senado.Uno de los referentes para esta organización es el de los Deliveristas Unidos de Nueva York, un grupo que congrega a repartidores neoyorquinos (principalmente migrantes latinos) a los cuales ofrecen desde equipo básico de protección como cascos hasta asesorías para entablar denuncias por discriminación o negligencia.Aunque en México la lucha de los repartidores se divide en diferentes organizaciones desde hace un par de años, la lucha laboral ha sido una constante en la historia política de México, cuya Constitución, aprobada en 1917, fue de las primeras en reconocer jornadas de 8 horas, lo que impulsó diversas luchas sindicales a lo largo del siglo XX."Me siento optimista en el sentido de que se escuchen todas las voces. A mí me preocupa los intereses de las cámaras, tú sabes que el partido en el poder se está despedazando de diferentes formas y a mí me preocupa que en este país salgamos como botín político, botín electoral", señala el vocero anticipando los procesos electorales de 2023, la antesala de la sucesión presidencial del 2024.Sputnik solicitó una entrevista con Alejandro Salafranca, titular de la unidad de Trabajo Digno de la STPS y uno de los encargados de revisar las propuestas del colectivo. El área de Comunicación Social de la dependencia señaló que, precisamente por las negociaciones que se realizan junto a las organizaciones, los funcionarios no pueden realizar declaraciones.La única empresa que respondió a la solicitud de entrevista de Sputnik fue Uber Eats, quien envió un comunicado en el que se posiciona en favor de los derechos laborales de los repartidores. El boletín señala que la mayoría de los trabajadores busca flexibilidad, tendría que sacrificarse para que cada empresa pueda cotizar las cuotas de seguro social a partir de las horas trabajadas, según la legislación vigente.La propuesta de #NiUnRepartidorMenos es una de seis iniciativas que distintos colectivos esperan discutir en lo que resta del 2022 para que el Poder Legislativo reconozca los trabajos de plataforma como empleos formales, sin afectar la flexibilidad de horario y la posibilidad de trabajar para varias empresas a la vez, uno de los principales retos de las regulaciones propuestas."(Queremos) contribuir más a la construcción de esto, obviamente nos tenemos que llevar lo mejor para poder nutrir la iniciativa y que los beneficiados enteramente sean los trabajadores de plataformas, no una organización, un todo".

