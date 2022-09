https://sputniknews.lat/20220926/cual-sera-el-futuro-del-bid-tras-el-escandalo-de-claver-carone-1130886817.html

Cuál será el futuro del BID tras el escándalo de Claver-Carone

El escándalo que terminó con el polémico pasaje de Mauricio Claver-Carone al frente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) permitirá al organismo volver... 26.09.2022, Sputnik Mundo

La salida del estadounidense Mauricio Claver-Carone de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en medio de un escándalo sin precedentes en el órgano multilateral volvería a abrir la puerta para un latinoamericano, una tradición que Washington quebró en 2021.Con la decisión de la Asamblea de Gobernadores del BID, Claver-Carone deja el cargo que había asumido en octubre de 2020 gracias al apoyo del entonces presidente de EEUU, Donald Trump (2017-2021), en una polémica decisión que quebró, de forma inconsulta, una tradición política que reservaba el organismo a un representante latinoamericano.Conocido como un 'hombre fuerte' del presidente Donald Trump y con un perfil siempre agresivo contra los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, Claver-Carone no pudo sortear un escándalo surgido en sus propias oficinas.Según consignó la agencia Reuters, la destitución de Claver-Carone fue recomendada por la mesa de directores del BID y refrendada luego por la asamblea de representantes de los países integrantes del ente, que engloba a todos los países de América Latina y el Caribe.El pedido de remoción es consecuencia de una investigación que determinó que el estadounidense mantuvo una relación íntima con una de las integrantes de su gabinete, a quien conoció cuando ambos se desempeñaban en la Casa Blanca durante la administración de Trump.Además de llevar adelante la relación clandestina con su colaboradora, la investigación interna indicó que el presidente del BID aumentó su salario en un 45%.Según indicaron fuentes del BID a la agencia internacional, Claver-Carone no colaboró con la investigación y generó "un clima de temor a las represalias entre el personal y los países miembro".Más allá del caso que lleva al estadounidense a la salida del banco, el episodio trunca una gestión que se había mostrado polémica desde su inicio, cuando fue elegido a pesar de contar con un amplio rechazo entre los países latinoamericanos.Expresidentes de la región como el brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), el chileno Ricardo Lagos (2000-2006), el mexicano Ernesto Zedillo (1994-2000) o el uruguayo Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), entre otros, denunciaron que su designación implicaba "la ruptura de la norma no escrita" de reservar el cargo para latinoamericanos.Uno de los países que se habían expresado en contra de la elección de Claver-Carone fue Argentina, que llegó a proponer en 2020 a su propio candidato, Gustavo Béliz, y al no obtener apoyos suficientes decidió retirar la propuesta y convocar a la abstención al resto de los socios.Desde entonces, la relación entre el BID y Argentina mantuvo cierta tensión, intensificada por la decisión del organismo de frenar este año un crédito de 500 millones de dólares.La previsión de que una salida de Claver-Carone del BID sería inminente hizo que el tema comenzara a ser tratado, según consignó el medio argentino Infobae, en la visita a Estados Unidos del presidente argentino, Alberto Fernández, en ocasión de la Asamblea General de Naciones Unidas.A diferencia de Fernández, el ministro de Economía de ese país, Sergio Massa, mantenía una buena relación con Claver-Carone, al punto de que el ahora extitular del BID lo recibió en EEUU a comienzos de septiembre y se mostró elogioso hacia el nuevo encargado de la economía argentina.Eso no impidió que Massa fuera uno de los ministros que votara a favor de la destitución del presidente del BID como consecuencia de la denuncia en su contra. Según medios argentinos, la postura de la Casa Rosada llegó luego de los contactos con Washington, en los que el Gobierno de Joe Biden adelantó que no insistirá en la designación de un nuevo presidente estadounidense del banco y con la certeza de que Brasil y México, los otros socios fuertes de la región, compartían la idea de remover al estadounidense de raíces cubanas.El BID deberá elegir un nuevo presidente entre candidatos latinoamericanos, volviendo a la tradición que reservaba el cargo para los países al sur del Río Bravo. Además, distintos medios indicarían que la intención de los países es que el cargo recaiga, esta vez, en una mujer.Si bien Argentina mantiene su intención de postular un sucesor, aún no hay ningún nombre propuesto por el Gobierno de Fernández. Gustavo Béliz, el candidato de 2020, renunció a su cargo en el Gobierno como secretario de Asuntos Estratégicos desde la llegada de Massa al Ministerio de Economía en agosto de este año.Teniendo en cuenta los nombres que se manejaron en la elección que finalmente ganó Claver-Carone, podría recobrar fuerza el nombre de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla (2010-2014), que había desistido de su candidatura en 2020 luego de que el BID rechazara el pedido de varios países de retrasar la elección.También podrían aparecer otras mujeres con experiencia en organismos multilaterales de la región. Según Reuters, los nombres de la expresidenta chilena Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) y la titular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la mexicana Alicia Bárcena.

