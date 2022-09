https://sputniknews.lat/20220926/el-recado-de-putin-y-lukashenko-a-europa-1130881664.html

El recado de Putin y Lukashenko a Europa

El recado de Putin y Lukashenko a Europa

Ambos coincidieron en que no van a tolerar humillaciones de Occidente. "Lección de democracia y de antifascismo": observador mexicano sobre referendo en... 26.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-26T18:57+0000

2022-09-26T18:57+0000

2022-09-26T18:57+0000

octavo mandamiento

alexandr lukashenko

vladímir putin

italia

brasil

debate

elecciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1a/1130881519_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_59bb078102ba049ea2bbaaaebf2d55fd.png

El recado de Putin y Lukashenko a Europa El recado de Putin y Lukashenko a Europa

Putin y Lukashenko: Europa debe cambiar su trato humillante hacia Rusia y BielorrusiaLos presidentes de Rusia y Bielorrusia, Vladímir Putin y Alexandr Lukashenko, coincidieron en que Moscú y Minsk no van a tolerar humillaciones por parte de Occidente. En una reunión celebrada este lunes en la residencia de Putin en Sochi, en la costa del mar Negro, el jefe de Estado anfitrión afirmó que Europa debe tratar con respeto a Rusia.Asimismo, el líder de Bielorrusia dijo que ambos países no van a "tolerar vejaciones" por parte de los países de Occidente.Italia: ¿nueva primera ministra, viejas costumbres atlantistas?Giorgia Meloni. Es el nombre de la nueva primera ministra de Italia. Y precisamente esa es la particularidad: por primera vez en la historia de ese país, el cargo es ocupado por una mujer. Una mujer que ha levantado ampollas en el seno de Bruselas a la que le hace temer por la formación de un bloque nacionalista dentro del bloque comunitario.El analista internacional Rolando Dromundo, duda que con Meloni vaya a haber grandes cambios en la política exterior de su país. "Muy pocas veces en la historia, Italia ha querido romper con la línea de EEUU. […] En este caso, por una cuestión de pragmatismo puro, no creo que vaya a romper en los temas fundamentales, ni incluso sobre la posición sobre la guerra en Ucrania".Sin Lula, el segundo debate presidencial de Brasil se centra en la corrupciónEl segundo debate televisivo entre los candidatos a la presidencia de Brasil transcurrió este sábado, sin la presencia de Lula Da Silva. El resto de los candidatos igualmente hablaron de él y de la corrupción en el país.En lugar de asistir al debate, Lula decidió participar de dos manifestaciones multitudinarias en la zona este y sur de la ciudad de San Pablo. En tanto, los candidatos que sí participaron del evento fueron el presidente Jair Bolsonaro, Ciro Gomes del PDT, las senadoras Simone Tebet del MDB y Soraya Thornicke de Unión Brasil, Felipe Dávila del partido Novo, y un sacerdote llamado Padre Kelmon, del Partido Trabalhista Brasileño [PTB].Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

italia

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alexandr lukashenko, vladímir putin, italia, brasil, debate, elecciones, аудио