Italia: ¿nueva primera ministra, viejas costumbres atlantistas?

Giorgia Meloni es el nombre de la ganadora de las elecciones en Italia y futura primera ministra. Precisamente esa es la particularidad: por primera vez en la... 26.09.2022, Sputnik Mundo

qué pasa

italia

elecciones

matteo salvini

¿Amenaza y temor infundado?La postura nacionalista de Meloni, que ha rememorado en el imaginario de Bruselas a los actuales Gobiernos de Hungría y Polonia, ha hecho que incluso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzara un claro mensaje, no ya a los políticos en disputa del cargo de primer ministro en Italia, sino a la ciudadanía italiana en general."Veremos el resultado de las elecciones, acabamos de tener elecciones en Suecia también. Mi enfoque es que con cualquier gobierno democrático que esté dispuesto a trabajar con nosotros, trabajaremos juntos [...]. Si las cosas van en una dirección difícil, y ya he hablado de Hungría y Polonia, tenemos instrumentos", dijo von der Leyen, quien ocupa un cargo que precisamente de democrático no tiene nada: ningún ciudadano vota para elegir la presidencia de la Comisión Europea.Una amenaza que fue rechazada por Matteo Salvini, líder del partido La Liga, quien solicitó a von der Leyen que pidiera perdón, y que dimitiera por injerir en asuntos internos de Italia.Varios medios globalistas de Occidente, sobre todo europeos, publican noticias y artículos con titulares y textos grandilocuentes sobre la amenaza que podría significar Meloni de cara a las sanciones contra Rusia, lo que incluye el problema energético que enfrentan los 27.¿Gatopardismo?Una visión que no comparte el analista internacional Rolando Dromundo, al dudar que un Meloni vaya a haber grandes cambios en la política exterior de su país. "Muy pocas veces en la historia, Italia ha querido romper con la línea de EEUU. […] En este caso, por una cuestión de pragmatismo puro, no creo que vaya a romper en los temas fundamentales, ni incluso sobre la posición sobre la guerra en Ucrania".Dromundo, quien estuvo presente en Italia este fin de semana de las elecciones, matiza que "quizás vaya a haber cambios en la cuestión energética y en la cuestión migratoria. Pero tampoco veo un rompimiento" en la Unión Europea, concluye.

