La ilusión de volver a unir a Colombia y Venezuela | Fotos

Sputnik viajó hasta la frontera entre ambos países para conocer el ambiente antes de la apertura comercial este 26 de septiembre en el Puente Simón Bolívar. 26.09.2022, Sputnik Mundo

Jorge Galindo es un hombre delgado, más bien enjuto, con la piel ajada y con la fuerza de dos. En un domingo cualquiera, Jorge puede hacer 10 viajes con su carretilla por el puente Simón Bolívar, frontera entre Colombia y Venezuela (nororiente colombiano). Por cada trayecto cobra entre 5000 y 10000 pesos (entre uno y dos dólares, en promedio), dependiendo de la carga del viajero.Jorge sabe que la apertura de la frontera, el próximo 26 de septiembre, llevará a que, con el tiempo, su oficio se termine, pues los transportes de personas podrán circular con libertad como lo hacían antes, mucho antes. Pero eso no lo desmotiva, todo lo contrario, este instante lo lleva a pensar en un plan. "Tengo unos buenos meses para ahorrar lo máximo que pueda y así montar mi puesto de venta de fruta".Si bien este 26 de septiembre habrá el primer intercambio comercial en mucho tiempo entre Colombia y Venezuela, la normalización de unas relaciones que estuvieron congeladas durante siete años será algo lento, paulatino, sin afanes.Eso lo sabe cualquiera que preste un poco de atención mientras camina por el puente. Lo dicen los venezolanos que llegan a Cúcuta a comprar mercancías, también los colombianos que pasan a San Antonio del Táchira, población que recibe al visitante con una gran valla con el rostro del libertador Simón Bolívar."Estamos esperanzados, pero entendemos que no todo puede ser ya. Y es mejor dejar los afanes, porque cualquier tropiezo dañaría todo", resalta Gladys, una mujer de 25 años que cruza la frontera dos veces por día, pues trabaja del lado colombiano y vive en el venezolano. Algo llama la atención de Gladys, que por un momento hace un silencio muy estricto. Un carro fúnebre llega hasta el límite de los dos países (la mitad del puente) y se estaciona en reversa."Es un hombre de 45 años que falleció de muerte natural", afirma Iván Andrés Bautista, que por herencia se ha dedicado al negocio de las funerarias toda su vida.Iván Andrés, ya canoso, relata que antes pasaban al menos hasta Táchira para entregar el cuerpo a los familiares, pero ahora deben esperar que llegue un carro fúnebre venezolano que siga el recorrido.El hombre presenta la documentación a Migración Colombia, pulgar arriba del funcionario en señal de que todo está en orden, se abre la reja y entre cuatro personas pasan el ataúd hasta el otro vehículo. La Guardia Nacional Bolivariana revisa otros documentos y permite que el difunto siga."En el día hago entre tres y cuatro viajes. Y somos varias las funerarias que hacemos este proceso. Nos sirve mucho que se abra del todo la frontera para poder ir hasta territorio venezolano y poder completar el servicio", añade Bautista, que está apurado porque en menos de dos horas debe traer otro fallecido.Antes de que esto suceda, Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo, recorre el puente para ver las adecuaciones que se han hecho para que este lunes pasen siete camiones de Colombia a Venezuela y cuatro de Venezuela a Colombia (esa fue la última cifra conocida).Umaña camina con una gran comitiva a su lado y varios periodistas que hacen malabares para poder registrar su andar mientras avanzan de espaldas sin tropezar los unos con los otros.Más atrás aparece Guillermo Reyes, ministro de Transporte, para hacer el mismo trayecto. Una vez llegan a la frontera, ambos se devuelven y tienen una corta reunión privada en un salón pequeño del Centro Nacional de Atención de Frontera.Los escoltas espantan a cualquier curioso que intenta acercarse a la ventana para escuchar algo, mientras que los medios se agolpan a la sombra de dos árboles enormes para tener un par de palabras oficiales.El ministro Umaña es el único que accede a dialogar con la prensa. "Estamos preparándonos con mucha fe y esperanza para la apertura del transporte de mercancías. No tenemos más que decirles. Fueron siete años de cierres permanentes o intermitentes y ahora ambos pueblos tendrán un reencuentro amistoso y digno como debe ser cualquier cruce migratorio. Hay que reemplazar de todo las trochas". Antes de cualquier contrapregunta, Umaña se marcha.Una reactivación paulatinaMientras que por tierra habrá paso de camiones de carga a través del puente Simón Bolívar y del Francisco de Paula Santander (12 kilómetros entre ambos), también se reactivarán los vuelos entre Bogotá y Caracas."Hice ese trayecto por aire en 1997, cuando la situación era diferente". Las palabras son de María Gabriela Sánchez de 45 años y quien se acerca al tumulto de cámaras y micrófonos por curiosidad. Es fisioterapeuta, vive en Táchira y trabaja en Cúcuta.Para salir de su país muestra su pasaporte o una tarjeta de movilidad fronteriza, mientras que para ingresar lo hace con su documento de identidad."En Venezuela estamos ilusionados de que este paso que están dando ambos países traiga prosperidad. Y tranquilidad, porque los grupos de delincuentes dominan la zona, sobre todo más al norte".Un poco más al norte, está el puente de Tienditas, una estructura diseñada para convertirse en el principal paso fronterizo entre ambas naciones y que a la fecha no ha podido ser inaugurado.Cuando terminó su construcción, en 2017, las relaciones bilaterales no eran las mejores. Tienditas tiene 280 metros de longitud, pero antes de cruzar el río Táchira hay una gran infraestructura del lado colombiano: casetas de migración, espacios de pesajes para vehículos de carga, salas de espera. Todo, en estos momentos, luce abandonado."Nunca se instalaron los sistemas migratorios. Y supongo que del lado venezolano debe ser igual”, dice un funcionario de Invias (Instituto Nacional de Vías), que acompañó a Sputnik en un recorrido por el puente de tres carriles (uno para el paso peatonal) y que en todo el medio, donde comienza suelo venezolano, tiene unos containers cruzados para evitar el paso.Más allá, a lo lejos, se alcanza a ver la bandera de ese país y a la Guardia Nacional Bolivariana atentos a cualquier movimiento."Si todo este lugar se logra poner en marcha tendremos el punto más moderno y ágil de todos. Esperemos que ambos Gobiernos tengan la disposición de adecuarlo cuanto antes porque es un espacio que se está desaprovechando", concluye el funcionario.Acabar con el miedo de las bandas criminalesEl soldado Pérez, que descansa en una pequeña banca de madera al lado de un tanque del Ejército Colombiano, cuenta que los tiroteos en la zona fronteriza son constantes. Y que las bandas criminales que operan en la línea fronteriza no muestran paciencia, mucho menos compasión. "La mayoría de enfrentamientos son entre ellos. Nosotros ya no tenemos cruces".Ellos son el ElN (Ejército de Liberación Nacional), el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el Tren de Aragua, grupo venezolano que ha crecido a tal punto de extender sus tentáculos hasta Bogotá (a 554 km).Son estas estructuras las que controlan las trochas ilegales (más de 50) y las que cobran por dejar pasar mercancías de contrabando."Si ambos países se unen pueden luchar contra las bandas. Es más sencillo acorralarlas si tienen presión de ambas partes. Pero para eso hay que cooperar", dice el soldado profesional Pérez que no arroja una sola gota de sudor a pesar de los 34 grados centígrados y de la indumentaria militar que lleva encima (20 kilos de más con fusil incluído).Aunque en los puentes hay poco tiempo para dialogar se nota que hay ilusión por lo que pueda pasar de ahora en adelante, esperanza de que el comercio traiga cuando antes muchos beneficios."Acá en la frontera tocamos fondo y solo nos queda salir, pues ya es imposible caer más", apunta Fredy Cisneros, un colombiano que vende elementos de aseo en pleno puente.Antes, en un mejor pasado, trabajó para una fábrica de calzado que exportaba gran parte de sus productos a Venezuela. El cierre llevó a la empresa a la bancarrota y a Cisneros a una crisis económica de la cual todavía no se puede recupersr pero cree en el presidente Gustavo Petro y en el presidente Nicolás Maduro.

