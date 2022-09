https://sputniknews.lat/20220926/la-presencia-del-oiea-en-la-central-de-zaporiyia-permite-disipar-mitos-dice-rosatom-1130871495.html

Rosatom: la presencia del OIEA en la central de Zaporiyia permite disipar mitos

Rosatom: la presencia del OIEA en la central de Zaporiyia permite disipar mitos

MOSCÚ (Sputnik) — La presencia de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en la central nuclear de Zaporiyia permite disipar las... 26.09.2022, Sputnik Mundo

Lijachov informó a los reunidos que los miliares ucranianos atacan la central usando drones, artillería pesada y lanzacohetes múltiples, dijo que unos grupos de saboteadores atacaron las torres de la línea de alta tensión de la central nuclear rusa de Kursk, subrayando que con eso se crea "una amenaza directa para la seguridad nuclear".Varios ingenieros de Rosatom están presentes en la central de Zaporiyia con el único pero importante fin, el de prestar consultas en materia de seguridad de la central, y no se inmiscuyen en la gerencia de la planta, agregó.En el recinto de la central no hay tropas ni armas pesadas de Rusia, apuntó.Durante los últimos seis meses todo el sistema de cooperación internacional en la energía nuclear está afrontando unos desafíos sin precedentes. Se politizó al extremo la actividad de varias organizaciones internacionales. Se pronuncian acusaciones injustas, a veces cínicas y absurdas, contra la Federación de Rusia, constató."En esta complicada situación el OIEA está pasando bien la prueba de solidez, no sale del marco de su mandato profesional, pese a los intentos de ciertos Estados de usar este organismo como un foro donde promover sus posiciones políticas", dijo y agregó que es importante que el OIEA siga actuando del modo profesional y no politizado.Lijachov aplaudió los esfuerzos que desarrolla el OIEA para garantizar la seguridad nuclear en Ucrania y anunció que la corporación Rosatom está preparada para coordinar con el OIEA una rápida creación de una zona de seguridad en torno a la central de Zaporiyia.También añadió que Rosatom está listo para coordinar la creación de esta zona con la máxima rapidez.

