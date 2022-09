https://sputniknews.lat/20220926/leccion-de-democracia-y-antifascismo-obsevador-mexicano-a-sputnik-sobre-el-referendo-en-lugansk-1130874540.html

"Lección de democracia y antifascismo": obsevador mexicano a Sputnik sobre el referendo en Lugansk

"Lección de democracia y antifascismo": obsevador mexicano a Sputnik sobre el referendo en Lugansk

El corresponsal de Sputnik Mundo Víctor Ternovsky se encuentra en la capital de la República Popular de Lugansk donde habla con los observadores... 26.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-26T17:40+0000

2022-09-26T17:40+0000

2022-09-26T17:44+0000

defensa

observadores

📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporiyia

referéndum

rusia

votación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1a/1130877354_0:104:3073:1833_1920x0_80_0_0_a0b8ef5cb3729d3dc53af07a08c6420d.jpg

Ser "la voz de la población civil bombardeada durante años" por el régimen de Kiev. Es así como ve su misión el mexicano Katu Arkonada, observador internacional en el referendo que se está dando en los territorios liberados por las fuerzas aliadas de Rusia y de Donbás."Nos ha tocado conversar con personas que están profundamente enojadas con lo que les ha hecho el Gobierno ucraniano durante años. Hemos visto a una población muy determinada a ser libre, una población muy determinada a ser parte de Rusia. Para mí es una lección de democracia y una lección de antifascismo que nos está dando el pueblo de Lugansk", sostuvo Arkonada al ser entrevistado con Sputnik en esta república en medio del proceso electoral."Lo que no podemos hacer es estar legitimando los crímenes de odio que se están produciendo, en este caso, desde el Gobierno, desde el Ejército y desde los comandos paramilitares neonazis de Ucrania contra la población civil. Creo que venir aquí es un acto de justicia y de apoyo a la población, tenemos que ser la voz de los sinvoz porque los medios tradicionales, los monopolios mediáticos occidentales, no van a contar lo que está pasando", agregó."Es importante para todos los demócratas del mundo no creernos lo que dice la prensa occidental, no creernos muchas de las mentiras, muchas de las manipulaciones y venir con nuestros propios ojos a observar lo que está pasando hoy en Lugansk", reitero Arkonada, al enfatizar que “el pueblo de Lugansk está ejerciendo el derecho a la autodeterminación”.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

observadores, 📰 proceso unionista de donetsk, lugansk, jersón y zaporiyia , referéndum, rusia, votación