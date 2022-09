https://sputniknews.lat/20220926/lula-da-silva-un-superviviente-que-promete-un-brasil-feliz-de-nuevo-1130887637.html

Lula da Silva, un superviviente que promete un "Brasil feliz de nuevo"

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) parte como favorito de cara a las elecciones presidenciales que... 26.09.2022

En los mítines de la izquierda, es común ver gorras y camisetas con la frase Make Brasil 2002 again, una reinterpretación irónica de la conocida frase del exmandatario estadounidense Donald Trump (2017-2021) que evoca la primera victoria electoral de Lula. En sus discursos, el expresidente promete volver al Brasil en que millones de personas abandonaron la miseria y los hijos de los albañiles o las limpiadoras empezaron a entrar en la universidad.Pocas promesas de futuro y muchas apelaciones a los recuerdos de la bonanza económica de los primeros años 2000. Lula no tiene problemas en recordar que dejó la presidencia con más del 80% de aprobación y dice estar dispuesto a reconstruir Brasil, a pesar de que el país y el mundo han cambiado y los desafíos ahora son diferentes. "Ya lo hicimos una vez y lo volveremos a hacer", suele repetir.El líder del Partido de los Trabajadores (PT) está en campaña prácticamente desde que dejó la cárcel a finales de 2019 por presuntos delitos de corrupción. El pistoletazo de salida definitivo se dio en abril de 2021, cuando el Tribunal Supremo anuló las condenas que pesaban contra él, le devolvió los derechos políticos (o sea, la posibilidad de presentarse a unas elecciones) y reconoció que el juez que le había condenado (Sérgio Moro, después ministro de Bolsonaro) no actuó de forma imparcial.Para Lula, eso fue un gol en toda regla, un capital político que supuso el triunfo de su relato de que había sido víctima de una persecución política que tan solo buscaba apartarle de las elecciones de 2018. Ya en la calle y aclamado por sus seguidores, Lula se enorgullece de no haber cambiado su "dignidad" por la "libertad" y se esfuerza en repetir que no guarda rencor y que lo que quiere es unificar el país.Amor y odioLo tendrá difícil, en un Brasil extremadamente polarizado, donde muchos le aman y otros tantos le odian. Los adversarios de Lula le llaman "expresidiario" y recuerdan los escándalos de corrupción que marcaron los gobiernos del PT. Lula intenta esquivar las críticas afirmando que todos esos escándalos sólo salieron a la luz porque el propio PT cuando estuvo en el poder dio libertad total a policías y fiscales, al contrario de lo que hace ahora Bolsonaro.En todo caso, el ahora candidato prefiere no enzarzarse en discusiones sobre corrupción (ese tema estuvo muy presente en las elecciones de 2018, pero menos este año, donde el hambre y la inflación dominan entre las preocupaciones de los brasileños) y centra buena parte de su discurso en atraer a los votantes de centro o incluso derecha descontentos con Bolsonaro.Dentro de esa estrategia tuvo una importancia vital el fichaje del exgobernador de Sao Paulo Geraldo Alckmin como candidato a vicepresidente. Antiguos rivales (llegaron a enfrentarse en las elecciones presidenciales de 2006) la unión entre ambos es el principal símbolo que esgrime el PT de la necesidad de unir a todos los demócratas frente al bolsonarismo.Lula ha ido sumando apoyos importantes fuera del espectro progresista más obvio, y lleva meses liderando las encuestas de intención de voto, aunque llegó a un techo y está estancado. El último sondeo del instituto Datafolha, divulgado la semana pasada, le da 47% de las intenciones de voto, contra 33% de Bolsonaro.En las últimas semanas, los esfuerzos se centraron en conseguir el voto útil de los electores que aún pretenden votar al laborista Ciro Gomes o a la senadora de centro-derecha Simone Tebet, a pesar de sus escasas opciones (7% y 5% de las intenciones, respectivamente).La alianza con Gomes, con quien ideológicamente es más cercano, es imposible porque éste hace tiempo que rompió puentes con el lulismo para intentar erigirse como una especie de tercera vía. No obstante, Lula confía en que sus electores se decanten por el voto útil y le abandonen en el último minuto.Ese movimiento sería clave para que Lula pudiese ganar ya en la primera vuelta, algo que a día de hoy se antoja poco probable, pero no imposible. Para ello, Lula debería sumar el 50% de los votos válidos más uno, es decir, más que el resto de candidatos juntos. Desde hace tiempo la candidatura de Lula quiere liquidar estas elecciones lo antes posible por miedo a lo que pueda pasar en un eventual balotaje el 30 de octubre.

