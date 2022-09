https://sputniknews.lat/20220926/mexico-caso-de-los-43-de-ayotzinapa-representa-la-debacle-del-sexenio-de-pena-nieto-1130882776.html

México: caso de los 43 de Ayotzinapa representa "la debacle del sexenio de Peña Nieto"

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la desaparición de los estudiantes normalistas, en el octavo aniversario del crimen de Estado. En otro orden, los cubanos votaron a favor del nuevo Código de las Familias. Estas y más noticias en 'En órbita'.

En su conferencia diaria del lunes 26, octavo aniversario de la desaparición y masacre de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que personas "no quieren que se aclaren las cosas".El mandatario sostuvo que en la investigación actual, por parte su Gobierno, se está rompiendo un pacto de silencio y de impunidad para conocer la verdad y para que haya justicia.AMLO defendió el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia de Ayotzinapa, presentado a mediados de agosto, que confirma la calidad de "crimen de Estado" otorgada a este suceso.El documento desmiente la versión judicial del Ejecutivo anterior de Enrique Peña Nieto (2012-2018), llamada "Verdad Histórica".El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes normalistas de la escuela rural de magisterio en Iguala (estado de Guerrero) desaparecieron y hasta hoy se desconoce su paradero. Del hecho participaron fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales, y el grupo criminal Guerreros Unidos.En vísperas de la fecha, cientos de familiares y estudiantes de la escuela reclamaron frente a los cuarteles del Ejército en Iguala y en la capital, pintando consignas.Entre los avances, AMLO se refirió a la detención de tres militares, entre ellos el general del Ejército, José Rodríguez Pérez, quien habría ordenado matar a seis estudiantes luego de tenerlos secuestrados durante días."En su momento se vendió una llamada 'Verdad Histórica' que no tenía nada de verdad y tampoco de histórica, por parte de un procurador de Justicia [Jesús Murillo Karam|, recientemente detenido", señaló el entrevistado."Una de estas mentiras era que los estudiantes fueron detenidos por parte de la Policía local y Estatal, algo nunca negado, pero sí de la del Ejército y de la Policía Federal”, indicó Aramburu.Consultado sobre el tenor del llamado realizado por López Obrador en su conferencia mañanera, Aramburu lo consideró "acertado" ante el actual clima social con respecto al hechoEl también doctor en Políticas Públicas sostuvo que en lo que va del sexenio de AMLO, ha habido "avances concretos" en la investigación."Hay órdenes de aprehensión contra miembros del Ejército, algo inimaginable en cualquier otra circunstancia", opinó el entrevistado, quien profundizó en los cambios de la investigación.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la consulta electoral en Cuba sobre el nuevo Código de las Familias. Dialogamos con la corresponsal de Sputnik en este país, Danay Galletti.Por otra parte, en Italia la coalición de derecha gana las elecciones y lidera en ambas cámaras del Legislativo. Giorgia Meloni se perfila a ser la primera ministra en la historia del país europeo.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

