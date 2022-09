Putin le otorga la ciudadanía rusa al exagente de la CIA Edward Snowden

https://sputniknews.lat/20220926/putin-le-otorga-la-ciudadania-rusa-al-exagente-de-la-cia-edward-snowden-1130874777.html

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, concedió oficialmente la ciudadanía rusa al exagente de la CIA Edward Snowden. 26.09.2022, Sputnik Mundo

"De conformidad con el apartado 'a' del artículo 89 de la Constitución de la Federación de Rusia, decido: otorgar a las siguientes personas la ciudadanía de la Federación de Rusia: Edward Joseph Snowden, nacido el 21 de junio de 1983 en los Estados Unidos de América", dice el decreto presidencial. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha confirmado que la ciudadanía rusa fue concedida a Snowden a su petición.Por su parte, su abogado ruso, Anatoli Kucherena, indicó a Sputnik que debido a que Snowden no sirvió en el Ejército ruso, no entra en la categoría de los reclutados en el marco de la movilización parcial.Según Kucherena, se espera que la esposa de Snowden también solicite la ciudadanía rusa. Snowden vive en Rusia desde 2013 tras solicitar asilo allí cuando Estados Unidos le retiró el pasaporte. Snowden se ganó la ira del Gobierno estadounidense después de que expusiera el alcance de los programas de vigilancia dirigidos por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la alianza de inteligencia Five Eyes.

