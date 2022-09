https://sputniknews.lat/20220926/uruguay-frente-amplio-enfrenta-un-gran-reto-1130863490.html

Uruguay: ¿Frente Amplio enfrenta un gran reto?

Uruguay: ¿Frente Amplio enfrenta un gran reto?

Dificultades financieras. Son las que enfrenta el izquierdista Frente Amplio de Uruguay tras haber sido Gobierno durante 15 años, entre 2005 y 2020.

Desgaste económicoLa encargada de Finanzas del Frente Amplio, Flavia García, admite que el partido ha tenido que enfrentar una campaña bastante ardua contra la LUC, ley sobre la cual aclara que marca un retroceso a todo lo que se había avanzado cuando su partido estaba en el Gobierno."Esa ley se puso a consideración del pueblo, se puso a referéndum, en eso nos tuvimos que endeudar porque no teníamos los fondos suficientes, y la campaña nos salió en el entorno de 1.200.000 dólares", señala. Asimismo, aclara que esa información es pública debido a la ley de transparencia de las fuerzas políticas que hizo el Frente Amplio, la Ley de Partidos Políticos.En este sentido, advierte: "Fuimos Gobierno, y sí acumulamos fondos, pero no los suficientes como para afrontar una campaña de la envergadura que tuvimos que afrontar", al indicar que el partido se encamina a dos años de fuertes campañas que derivarán en las elecciones presidenciales de 2024.Según García, esa campaña de largo aliento, implicará grandes desembolsos en los distintos medios de comunicación que en la actualidad son demasiado costosos, como son los canales de televisión, a los cuales denuncia por su parcialidad.Afirma que incluso son beneficiados en metálico. "Por ejemplo, ahora hay toda una trama con ANTEL, que es la empresa pública de telecomunicaciones, que le va a pagar a los canales privados de televisión para que puedan transmitir desde el teléfono celular. Pero a su vez el usuario del celular tiene que pagar también porque tiene que gastar datos para eso. Es decir, paga el usuario, pero a su vez el Estado les paga a los canales, y son varios millones de dólares. Cuestiones así obviamente influyen mucho" en las campañas "y ocurren abiertamente".Medios tradicionales vs redes socialesDe acuerdo a Flavia García, Uruguay tiene una población muy envejecida que sigue guiándose "por los medios de comunicación tradicionales: canales de televisión abierta, radios, cartelería, publicidad en la calle". Al respecto, indica que las redes sociales en el caso de Uruguay no son tan determinantes en una campaña política como podría serlo en otros países, y no sólo por esa población envejecida, sino porque, en todo caso, la mayoría de la juventud apoya al Frente Amplio."Consideramos que tenemos que tener una presencia fuerte [en los medios], y en el estado en que están nuestras finanzas, y aparte con los canales que cada vez nos cobran caros los minutos, necesitamos muchos fondos para afrontarlas de una manera equilibrada con la derecha que va a tener miles de minutos", apunta.La búsqueda de fondos para la financiación incluye bonos colaboración, donaciones, venta de merchandising, una serie de movilizaciones y eventos, recorrer el interior del país en contacto con organizaciones sociales en un mano a mano con la gente, y también afianzar contactos con frenteamplistas alrededor del mundo.

