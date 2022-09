https://sputniknews.lat/20220927/analista-argentino-los-referendos-son-un-derecho-de-las-poblaciones-a-elegir-un-futuro-en-paz-1130927228.html

Analista argentino: los referendos son "un derecho de las poblaciones a elegir un futuro en paz"

Los referendos de adhesión a Rusia confirman a la comunidad internacional el deseo de la población de vivir en paz, mientras EEUU intenta deslegitimar los resultados de la consulta, dijo aTelescopio el sociólogo argentino Jorge Elbaum.

Donbás, Zaporyia y Jersón: "Lo que suceda en Ucrania va a moldear este nuevo mundo" Los referendos de adhesión a Rusia confirman a la comunidad internacional el deseo de la población de vivir en paz, mientras EEUU intenta deslegitimar los resultados de la consulta.

A pesar de los bombardeos de las fuerzas armadas de Ucrania, los residentes de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, y de las regiones de Zaporiyia y Jersón, pudieron votar en los referendos sobre la adhesión a Rusia."Ir a las urnas es derecho de las poblaciones a elegir un futuro en paz", dijo a Telescopioel sociólogo y analista político argentino, Jorge Elbaum."Son zonas muy castigadas durante los últimos ocho años, producto de una obvia intención de limpieza étnica y genocidio planteada por los sectores ultranacionalistas ucranianos, los cuales incluso bombardean indiscriminadamente a la población civil", agregó el entrevistado.El 20 de septiembre, las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk habían anunciado la decisión de celebrar esta consulta del 23 al 27 de septiembre. Luego, las administraciones de las provincias de Jersón y Zaporiyia secundaron la iniciativa.Ya se conocían los resultados en Lugansk, Jersón y Zaporiyia, que votaron por amplia mayoría unirse a Rusia.A criterio de Elbaum, "el conflicto refleja un cambio de época que corre el centro del poder de Occidente hacia Eurasia y específicamente a Asia. Lo que suceda en Ucrania va a moldear este nuevo mundo, e implica el derecho soberano de los países y el respeto por la seguridad de todos".Consultado sobre el rol del presidente de Ucrani,a Volodimir Zelenski, el sociólogo argentino sostuvo que "es un títere de los intereses transnacionales, los que realmente están tras la ofensiva de EEUU".El presidente ruso Vladímir Putin declaró que su nación apoyará la decisión de los referendos, mientras que EEUU y la Unión Europea dejaron claro que no reconocerán los resultados de la votación.Según constataron los observadores extranjeros, no se encontró ninguna violación en los cuatro días de los referendos.."A EEUU le interesa romper los vínculos entre la Federación Rusa y la Europa Occidental. Washington ve a Moscú como un competidor y quiere debilitarlo en el área internacional, pero no ha podido", reflexionó el sociólogo argentino.

