El diálogo con el ELN, una oportunidad para la "solidez diplomática" de Maduro

La participación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como garante de los diálogos de paz con el ELN ratifica el compromiso que siempre tuvo Caracas con... 27.09.2022, Sputnik Mundo

La "solidez diplomática" de Nicolás Maduro y los antecedentes que Venezuela tiene en su apoyo al proceso de paz de Colombia reafirman el acuerdo alcanzado entre Bogotá y Caracas para que el mandatario venezolano sea el garante de los nuevos diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).Desde que asumió el cargo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reafirmó su intención de retomar el diálogo de paz con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), la guerrilla de inspiración guevarista que desde 1964 opera en Colombia y Venezuela, es el grupo insurgente más longevo de América Latina.En el marco de un proceso de normalización de las relaciones con Venezuela, la posibilidad de que Maduro participe de las conversaciones creció hasta confirmarse en el mes de septiembre. "La paz de Colombia es la paz de Venezuela, la paz de Sudamérica, la paz de todo el continente", destacó Maduro en un discurso.Tal como adelantó Petro, la intención del Gobierno colombiano es concretar un primer encuentro en territorio venezolano con los delegados del ELN provenientes de La Habana, ciudad que hasta ahora había concentrado el diálogo entre las partes."Venezuela siempre ha sido un amigo de la paz de Colombia", dijo a Sputnik Luis Eduardo Celis, asesor colombiano de la Fundación Paz y Reconciliación. El experto remarcó que "Venezuela nunca ha apostado por incrementar ese conflicto", a pesar de que, al igual que Colombia, en los últimos años sufrió la presencia de grupos armados en partes de su territorio.En ese sentido, Celis sostuvo que las guerrillas colombianas "han echado raíces en Venezuela desde antes del chavismo".A pesar de eso, Venezuela ha sido "un socio firme y fiel de este esfuerzo de paz". Celis puso como ejemplo la paz que se firmó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) en el año 2016, que contó con el apoyo y el protagonismo negociador de Venezuela.La "solidez diplomática" de MaduroEn diálogo con Sputnik, el analista venezolano Orlando Romero Harrington apuntó que la participación de Maduro en la negociación coincide con un resurgimiento de su figura en el contexto internacional, luego de que los intentos de destituirlo por la fuerza desde Venezuela y el exterior de los últimos años no dieran su fruto.Para el analista, el presidente venezolano demostró un nuevo "posicionamiento a nivel estratégico", entre otras cosas, con la gira internacional de junio de 2022 con la que visitó Turquía y Emiratos Árabes Unidos y firmó varios acuerdos comerciales.Romero Harrington consideró que, si bien la figura de Maduro sigue siendo "demonizada" desde algunos sectores, el mandatario puede mostrar ahora "una nueva imagen de solidez presidencial, una nueva posición geoestratégica a la hora de negociar en América Latina, una influencia política marcada a nivel continental".La decisión de Maduro de aceptar ser garante de las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el ELN, es una clara ruptura con la enemistad que caracterizó su relación con el anterior Gobierno de Iván Duque (2018-2022) y se suma a la reapertura de las fronteras, este 26 de septiembre, con el hermano país, quebrando años de enemistad y enfrentamientos. Para el analista venezolano Orlando Romero Harrington, esto representa un nuevo "posicionamiento a nivel estratégico" de Maduro. Para el analista, la "solidez en la figura diplomática" del mandatario venezolano, parte de su ubicación frente a EEUU.Maduro apostó por RusiaUno de los puntos centrales de la ubicación internacional de Maduro ha sido el apoyo irrestricto de Caracas a Moscú.."EEUU, enmarcado en una guerra solapada contra Rusia a través de la OTAN, trata de asegurar recursos energéticos", por lo que no solo se ve obligado a dialogar con Maduro, "tiene que reconocerlo además", afirmó el analista.Según Romero, Maduro es "un representante de la diplomacia bolivariana", vale decir, que "es difícil que no ayude a un aliado cuando lo necesite, lo exija o cuando la República Bolivariana considera que lo necesita", subrayó.Maduro y los renovados progresismos en la regiónPara Romero, la figura de Maduro "ha sido muy satanizada", por lo que no es esperable un liderazgo del mandatario venezolano a nivel regional, a pesar del restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con Colombia, y su rol como garante en el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN)."Es el presidente latinoamericano al cual se le han destinado más recursos, a partir de las estrategias mediáticas, para deslegitimarlo ante la opinión pública", recalcó el analista.No obstante, Maduro "ha resistido golpes de Estado, ataques con drones, intentos de asesinatos, 'rebeliones populares', de esas rebeliones de colores", entre otros tipos de boicots.El presidente venezolano "es un líder sólido", que cuenta "con apoyo popular y dentro de las Fuerzas Armadas", señala Romero.Sin embargo, a ojos del analista y documentalista venezolano, a Venezuela se la considera como "un forajido", por lo que no se puede esperar de los medios tradicionales, como tampoco de los circuitos diplomáticos, una perspectiva diferente en cuanto a la figura de Maduro.No es comparable la situación político-económica "que vivía Venezuela hace cinco años que la que vive ahora, enfrentando los procesos de migración, enfrentando la debacle que significó la guerra económica a la que se sometió al país para tratar de decapitar a la Revolución Bolivariana", advirtió el analista.Los efectos de esa guerra híbrida contra Venezuela "quedan allí", lamentó Romero."Esas heridas punzantes que ve el venezolano todos los días a través de redes sociales, siendo vejados en el exterior, siendo humillados, víctimas de xenofobia, de racismo, siendo utilizados como objeto político en este momento por Washington, demuestran lo que ha costado la determinación de ser libres", concluyó.

