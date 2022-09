https://sputniknews.lat/20220927/el-embajador-ruso-cuestiona-a-consul-japones-detenido-por-espionaje-1130911638.html

El embajador ruso cuestiona a cónsul japonés detenido por espionaje

El embajador ruso cuestiona a cónsul japonés detenido por espionaje

TOKIO (Sputnik) — El cónsul japonés Tatsunori Motoki, detenido en Rusia por espionaje, violó la Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares, declaró el... 27.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-27T14:09+0000

2022-09-27T14:09+0000

2022-09-27T14:09+0000

internacional

japón

asia

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1b/1130911008_0:12:623:362_1920x0_80_0_0_c2a91a7507ceb841c2889df2706e1b42.jpg

El 26 de septiembre, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) informó que Motoki fue detenido "in fraganti" en la ciudad de Vladivostok cuando recibía información clasificada a cambio de dinero.En cuanto a las informaciones de que Japón exigía disculpas a Rusia, Galuzin subrayó que su Gobierno ya presentó una protesta enérgica por los actos del cónsul nipón."Al contrario, Rusia es la que debe exigir disculpas por el comportamiento reprobable del diplomático japonés y reclamar que no se produzcan hechos similares en el futuro", enfatizó.El embajador ruso indicó que fue invitado este martes a la sede del Ministerio de Exteriores de Japón para abordar el incidente."Expuse lo que sucedió realmente, ratifiqué otra vez la posición de nuestro Ministerio de Exteriores a este respecto", señaló.El cónsul japonés Tatsunori Motoki fue declarado persona non grata y tiene 48 horas para abandonar el territorio ruso.

https://sputniknews.lat/20220927/la-cancilleria-de-japon-cita-al-embajador-ruso-para-protestar-contra-detencion-de-su-consul-1130900044.html

japón

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

japón, asia, rusia