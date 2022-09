https://sputniknews.lat/20220927/el-voto-evangelico-clave-en-las-elecciones-y-en-el-futuro-de-brasil-1130924537.html

El voto evangélico: clave en las elecciones y en el futuro de Brasil

El voto evangélico: clave en las elecciones y en el futuro de Brasil

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Los evangélicos representan más del 30% del electorado brasileño, alrededor de 65 millones de personas. Su voto es clave en las... 27.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-27T20:16+0000

2022-09-27T20:16+0000

2022-09-27T20:16+0000

américa latina

brasil

elecciones generales en brasil (2022)

💬 opinión y análisis

jair bolsonaro

luiz inacio lula da silva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1130320975_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_7f6350ea8f8247b896723b5d42e4f97d.jpg

Aunque se trata de un grupo muy diverso, la mayoría es conservadora y se identifica con el presidente Jair Bolsonaro.Hace unas semanas, el presidente asistía en Río de Janeiro a la Marcha para Jesús, un evento religioso que congregó a miles de personas y que intentó capitalizar políticamente con el beneplácito de la mayoría de los presentes. Así lo mostraba en declaraciones a la Agencia Sputnik el pastor Sidclei Macedo, que acudió con toda su familia."Que el presidente Bolsonaro esté aquí hoy quiere decir que su compromiso es con la patria, con los valores, con la familia", decía. Consultado sobre el expresidente Lula da Silva, favorito en todas las encuestas, respondió: "Lula si viniese sería por una cuestión electoral, para intentar aproximarse ahora de nosotros. Bolsonaro nunca se distanció".A pesar de que él es católico, Bolsonaro lleva años seduciendo a los evangélicos con un discurso trufado de citas bíblicas y menciones a Dios. Su esposa Michelle, ferviente devota, es especialmente útil en la estrategia de fidelizar a esos electores. Recientemente decía que cuando gobernó la izquierda, el Palacio de la Alvorada de Brasilia, la residencia oficial, estaba "consagrada al demonio".Frases de este tipo, sumadas a alegatos contra la despenalización del aborto o las drogas —algo que no está en la agenda de la izquierda en esta campaña— son comunes en todos los actos públicos del bolsonarismo, que tiene en pastores como Silas Malafaia o Marcos Feliciano —que también es diputado federal— figuras clave.Este último difundió hace poco el bulo de que si Lula ganaba cerraría las iglesias. El Partido de los Trabajadores (PT) le llevó a los tribunales por mentir, pero el impacto de este tipo de noticias falsas es enorme entre un electorado que en buena parte se informa a través de grupos de WhatsApp con su círculo más cercano y escucha con mucha atención lo que sugieren los líderes religiosos.Lula a contracorrienteEl electorado evangélico es uno de los pocos grupos sociales donde Bolsonaro tiene ventaja, aunque las encuestas muestran que Lula ha ido ganando terreno poco a poco. Lula se ha esforzado en aclarar que no tiene ningún problema con los evangélicos, a pesar de que los neopentecostales (más radicales) en general le dan la espalda y tiene que conformarse con el apoyo de algunas iglesias bautistas algo más progresistas.El gran acto para romper prejuicios entre estos votantes se celebró a principios de septiembre en Sao Goncalo, a las afueras de Río de Janeiro. Lula se reunió con varios pastores en un pabellón ante miles de personas, a pesar de que no todos eran fieles evangélicos. Acabó rezando y con los pastores son las manos sobre la cabeza dándole la bendición. Es el tipo de fotos que busca su equipo de campaña.A su favor, Lula tiene el hecho de que muchos evangélicos son pobres, y los pobres en general le votan a él. El desafío es desviar la agenda política de los temas más delicados —familia, Estado laico, derechos del colectivo LGTBI, etcétera— y llevarla donde la izquierda se siente más cómoda: desigualdad, inflación, hambre. En el acto con los evangélicos, Lula habló poco de Dios y mucho de lo difícil que es llenar la cesta de la compra. También criticó la flexibilización de las armas por parte de Bolsonaro, un punto en que los evangélicos no apoyan al presidente.A la salida, repartieron unos folletos con las propuestas de campaña adaptadas con un lenguaje más suave y acompañadas de versículos de la Biblia. También se reforzó la imagen del candidato a vice de Lula, Geraldo Alckmin, conservador con buen tránsito en ambientes religiosos.Un Brasil más religiosoPase lo que pase después de las elecciones de octubre —la segunda vuelta sería el 30—, el futuro presidente deberá seguir teniendo en cuenta a estos votantes, que normalmente no ven su fe como una vivencia privada, sino como una experiencia que debe ser compartida. En estas elecciones, aumentó 11% el número de candidatos religiosos, y nueve de cada diez son evangélicos. Diversos analistas pronostican que, aunque gane Lula, el Congreso Nacional (parlamento) podría seguir con su actual carácter conservador.Si se confirman esos pronósticos, Lula será incapaz de sacar adelante medidas progresistas más allá de lo económico. Debates sobre las drogas, el aborto, eutanasia, etc están totalmente fuera de discusión política en Brasil y así parece que seguirá siendo durante mucho tiempo.A nivel demográfico, las proyecciones apuntan que la población evangélica en Brasil seguirá creciendo como hasta ahora y podría ser mayoritaria en 2032, sobrepasando a los católicos por primera vez en la historia.

https://sputniknews.lat/20220926/lula-da-silva-un-superviviente-que-promete-un-brasil-feliz-de-nuevo-1130887637.html

https://sputniknews.lat/20220909/lula-recuerda-su-defensa-de-la-libertad-religiosa-en-encuentro-con-evangelicos-1130315192.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, elecciones generales en brasil (2022), 💬 opinión y análisis, jair bolsonaro, luiz inacio lula da silva