La Luz del Mundo: ¿una iglesia o una secta con su 'propia' colonia en México?

"Aquí estoy con vosotros, unidos, gozoso, lleno de llanto y de bendición", es el supuesto mensaje que envió Naasón Joaquín García, líder de La Iglesia de la... 27.09.2022

El mensaje se dio en el marco de la Santa Cena, organizada en la sede principal de la iglesia, en Guadalajara. Se trata de uno de los rituales más importantes de esta iglesia a la que se ha acusado de ser una secta por el control que ejerce sobre sus creyentes y por las denuncias de crímenes sexuales hechas por feligreses en contra de sus principales líderes: Aarón y Samuel, el abuelo y padre de Naasón, hoy finados, y quienes nunca enfrentaron penalmente las acusaciones.Pese a los señalamientos, la Iglesia de la Luz del Mundo ha logrado extenderse a lo largo del continente americano y hasta Europa, ganando con ello poderosos adeptos que aumentan las dudas sobre la actuación de sus líderes religiosos, el más importante, hoy, preso por ser considerado un depredador sexual confeso.Muestra de esta influencia se dejó ver semanas antes de su arresto en 2019, cuando el Gobierno de México autorizó un homenaje a Naasón Joaquín por su cumpleaños 50 en el prestigioso Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, un evento que causó gran polémica al tratarse de un recinto oficial de un Estado laico, destinado únicamente al homenaje de artistas nacionales y eventos culturales.Al polémico evento, cuyos detalles están reservados, acudieron políticos y personalidades como el entonces presidente del Senado y actual secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y el entonces diputado y presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer.La iglesia de un sueñoCuando Eusebio Joaquín vivía en Monterrey, en tiempos de la guerra cristera, decidió convertirse al cristianismo pentecostal, una variante caracterizada por ritos como los avivamientos, unas largas sesiones de rezos y oraciones con las cuales se llega a la catarsis. En abril de 1926, tendría un sueño en el que aseguró que Dios le dijo que se mudara a Guadalajara a fundar una nueva iglesia de la cual él sería el profeta, específicamente el "Apóstol de Jesucristo".Eusebio se autobautiza como Aarón Joaquín y nace oficialmente la Iglesia de la Luz del Mundo en la colonia Hermosa Provincia de Guadalajara. Su intención era fundar toda una comunidad que compartiera la misma religión, un sueño que en la actualidad prácticamente se mantiene. Para 1980, ya tenía sedes en España, Centroamérica (principalmente El Salvador), Estados Unidos y Colombia.Hasta hace unos años, esta institución religiosa aseguraba contar con cerca de 5 millones de feligreses en 59 países que acudían a uno de los 15.000 templos construidos; sin embargo, dicha información ya no se encuentra disponible en su sitio web.México, considerado la cuna más importante de seguidores de la Luz del Mundo, cuenta con apenas 190.000 creyentes, según datos del censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aunque sus seguidores afirman que hay cerca de 1,5 millones que se congregan en agosto, año con año, en Hermosa Provincia, para celebrar la Santa Cena.¿Una iglesia o una secta?La apropiación no oficial de toda una colonia, las restrictivas normas morales y económicas de la institución, así como los abusos de sus considerados apóstoles, han hecho que la Luz del Mundo tenga una mala imagen en el imaginario colectivo, al grado que se le llega a considerar una secta.En entrevista para Sputnik, el investigador del Centro de Estudios de Religión y Sociedad de la Universidad de Guadalajara, Noé Alejandro Torres, explica que, en sentido estricto, una secta es una organización religiosa que se desvía de una primera iglesia (generalmente católica). Otros conceptos usados principalmente en medios de comunicación se refieren a una estructura donde se le rinde culto a una persona que se asume como mesías; suelen ser grupos de acceso limitado, con fuertes normas de comportamiento y una relación de poder donde sólo una persona tiene la decisión absoluta de las acciones y sentimientos del colectivo.Dado que la Luz del Mundo cuenta con toda una jerarquía de subordinados (conocido como el Consejo de Obispos) y dado que su líder se presenta como portavoz o representante divino, para el especialista la Luz del Mundo es una iglesia que, al igual que otras como la mormona, tiene estrictos códigos de conducta para sus feligreses y que, como la católica, también tiene estructuras de poder donde hay abuso y coerción a través de la fe y la manipulación.En este sentido, el investigador refiere que "su fe no se basa solamente en su líder" y obedece a los preceptos de la propia iglesia, razón por la cual "muchos no pierden su fe, pero se alejan de las estructuras eclesiásticas"Para Torres Álvarez, parte de las estructuras de abuso que se encuentran en muchas de las iglesias cristianas o de corte católico tienen una relación con el ejercicio de la hombría, pues "se construyen sobre o tienen mucha relación con el ejercicio de la violencia como un recurso válido socialmente para conseguir lo que quieren"."Hay una relación importante entre estas estructuras de abuso y las masculinidades de estos sujetos que están a la cabeza de estas estructuras. Difícilmente pasaría —yo no conozco un caso— en el que el principal abusador sea una mujer", asegura el académico.Pero la historia es diferente si se cuestiona a quienes vivieron bajo las enseñanzas del llamado "Apóstol de Jesús". Dos hermanas lanzaron a finales de 2021 el podcast Salí de una secta en donde denuncian todas las prácticas de control a las que fueron sometidas desde niñas, dado que su familia, desde sus tatarabuelos, están adscritos a esta iglesia.La idea de que su destino está predeterminado por las necesidades de su iglesia y la comunidad, su obligación a cubrir cuotas, la imposibilidad de desarrollar una personalidad, incluso la prohibición del uso de cierto tipo de ropa o la consulta de ciertas fuentes de información, son sólo algunos de los detalles que las jóvenes han expuesto en esta producción con cerca de 35 capítulos.Las denunciantes aseguran que la Luz del Mundo cumple con las características de una secta enlistadas por el investigador Steve Hassan en el llamado modelo BITE (Comportamiento, Información, Pensamiento y Emociones, por sus siglas en inglés), el cual plantea que las víctimas de un culto se enfrentan a diferentes técnicas de manipulación y control mental que altera su percepción de la realidad, su capacidad de agencia para tener a seguidores ciegamente fieles a cualquier instrucción, niega cualquier posibilidad de desarrollo personal y profesional, pero sobre todo deja a una víctima vulnerable ante cualquier ataque pues cada agresión será una medida "merecida", aceptada o válida.Sochil Martin, una de las primeras víctimas en alzar la voz contra Naasón en México, ha denunciado cómo el líder religioso abusó de ella diciéndole que el ataque sexual era una bendición porque él era prácticamente un santo. A principios de septiembre, Martin, junto con otras cuatro víctimas, entablaron una demanda civil contra la reducción de la condena de Naasón Joaquín, quien logró reducir su pena a tres años y seis meses tras aceptar tres de 19 cargos que se le imputaron ante la Fiscalía de California.El caso de Naasón es icónico toda vez que sus ancestros también fueron acusados de abuso, pero sin que esto procediera. Desde 1935 pesaron las acusaciones contra su abuelo Aarón, mientras que su padre, Samuel, fue denunciado ante las autoridades mexicanas en 1997, por abuso. El caso se opacó ya que poco después de esto surgirían las primeras acusaciones contra Marcial Maciel, líder de Los Legionarios de Cristo. Una de las víctimas que lo denunció, Karen León Mares, se suicidó el pasado 9 de septiembre sin obtener justicia y tras varios años de enfrentar problemas de depresión.Sólo días antes del suicidio de Karen miles de feligreses mexicanos insistieron en la inocencia de su líder congregados en una colonia casi exclusiva de la que se asume como la auténtica iglesia de Cristo.

