La violencia salpica los días previos a las elecciones en Brasil

A cinco días de la primera vuelta electoral del 2 de octubre reaparecieron los episodios de violencia política. En otro orden, la República Popular de Lugansk y las regiones de Jersón y Zaporiyia decidieron unirse a Rusia tras la votación del referendo. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El presidente Jair Bolsonaro y su rival directo, el candidato y exmandatario Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2011), se verán las caras este jueves 29 en un debate por la cadena O Globo, previo a la primera vuelta en las presidenciales del domingo 2 de octubre.Por su parte, el exministro de Educación durante el actual Gobierno de Bolsonaro, Abraham Weintraub, confía en que Bolsonaro pueda disputar la Presidencia hasta la segunda vuelta del 30 de octubre.En tanto, la violencia mantiene su presencia en la campaña electoral. La Policía detuvo al sospechoso de matar a puñaladas en un bar, en el Estado de Ceará, a un hombre de 39 años, simpatizante de Lula, por su preferencia política.De acuerdo con el analista, Lula en su discurso "apuesta a una pacificación del país, en tanto Bolsonaro apuesta a vencer al Partido de los Trabajadores [de Lula]".En tanto, el doctor en Ciencias Políticas brasileño, Guillerme Simoes Reis, dijo a En órbita que "la polarización política es buena para la democracia si es respetuosa y no involucra violencia. Pero los discursos de los fanáticos bolsonaristas han demostrado estar lejos de esto".En paralelo, se conoció la última encuesta del Instituto Ipec, que brinda ventaja de 17 puntos porcentuales a Lula sobre Bolsonaro. Según el sondeo, el líder progresista llegaría a 48% de intención de voto y el actual Jefe de Estado, quien va por la reelección, se mantiene estable con 31%.Sin embargo, estos resultados apuntan a una segunda vuelta electoral, en la cual no está claro quién puede resultar vencedor.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la reunión en la sede del Gobierno de Colombia entre el presidente Gustavo Petro y el líder opositor y exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010). Entrevistamos al sociólogo colombiano Luis Celis.Por otra parte, se conocieron los resultados en la República Popular de Lugansk y en las regiones de Jersón y Zaporiyia, que decidieron por amplia mayoría unirse a Rusia tras los referendos.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

