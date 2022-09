https://sputniknews.lat/20220927/los-intentos-de-eeuu-de-aislar-a-rusia-reforzaron-un-mundo-multipolar-1130908719.html

Los intentos de EEUU de aislar a Rusia reforzaron un mundo multipolar

Los intentos de EEUU de aislar a Rusia reforzaron un mundo multipolar

EEUU esperaba tener el poder necesario para aislar a cualquier Estado indeseable. Sin embargo, esta esperanza resultó difícil de realizar y, como consecuencia... 27.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-27T18:33+0000

2022-09-27T18:33+0000

2022-09-27T18:33+0000

internacional

eeuu

mundo multipolar

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1129382557_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ce5e95e77e39acf722f2d20cbf1f0c2e.jpg

En su artículo, el autor enfatizó que los intentos de Estados Unidos de aislar a Rusia no encontraron el apoyo ni siquiera de los países considerados sus aliados.Aislar a Rusia, en su opinión, demostró ser difícil no solo económicamente y diplomáticamente, sino también militarmente. El 29 de agosto, por ejemplo, Rusia anunció que el ejercicio militar Vostok 2022 en septiembre incluirá fuerzas de Rusia, China y la India.Además, el columnista lamentó que las promesas de EEUU estén en desacuerdo con la realidad en el caso de Irán y Venezuela, que también cayeron en desgracia. "El 15 de septiembre, la OCS firmó un Memorando de Compromiso con Teherán, que pronto convertirá a Irán en miembro de pleno derecho de la organización que representa al 43% de la población mundial. La pertenencia a la OCS no solo no conducirá al aislamiento, sino que proporcionará a Irán contactos de alto nivel y cooperación económica con Rusia, China y la India", explicó el autor.Snider también reveló que Venezuela estableció relaciones con un aliado clave de EEUU en América Latina, Colombia, así como con otros Estados vecinos como México, Perú, Honduras y Chile.

https://sputniknews.lat/20220926/eeuu-y-sus-aliados-europeos-atacan-a-rusia-sin-medir-las-consecuencias-1130886055.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, mundo multipolar, rusia