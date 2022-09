Maduro señala que EEUU y Europa optaron por el suicidio económico para "acabar" con Rusia

https://sputniknews.lat/20220927/maduro-senala-que-eeuu-y-europa-optaron-por-el-suicidio-economico-para-acabar-con-rusia-1130933868.html

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que EEUU y Europa optaron por el suicidio económico y social de sus países con el... 27.09.2022, Sputnik Mundo

"Europa y EEUU han optado por el suicidio económico tratando de matar a Rusia se han suicidado ellos, Europa y EEUU han decretado el suicidio económico y social de sus sociedades, de sus economías, para hacerle daño a Rusia, para acabar con Rusia por una obsesión rusofóbica", expresó el mandatario en una alocución transmitida a través del canal estatal Venezolana de Televisión.Maduro criticó que EEUU y Europa prefieran atravesar una crisis antes de llegar a un acuerdo de paz con Rusia.Ante ello, Maduro reafirmó que se sumó a la propuesta que realizó México para consolidar una mesa de paz multilateral que permita alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania."Por eso yo me sumé, en la carta a la humanidad que lancé desde la Organización de Naciones Unidas, me sumé a la iniciativa lanzada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de crear un comité internacional de diálogo y paz en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para buscar una negociación justa de paz entre Rusia y Ucrania, y en la humanidad entera", acotó.El presidente abogó por la reactivación de los mecanismos diplomáticos para evitar que se pueda generar una guerra mundial.El Gobierno mexicano propuso una tregua y una mesa presidida por el secretario general de de la ONU, António Guterres; el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el jefe del Estado Vaticano, el papa Francisco.Rusia inició el 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú tres días antes como estados soberanos, necesitaban ayuda frente a la agresión de Kiev.Tras el inicio de esta operación varios países adoptaron sanciones contra Moscú, incluyendo la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales de su Banco Central.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Las medidas contra Moscú ocasionaron el alza a nivel mundial de los precios del petróleo, del gas y de los fertilizantes y tienen un impacto negativo en las propias economías de EEUU y los países de la Unión Europea.Elecciones en VenezuelaMaduro advirtió que las candidaturas de los opositores para las elecciones presidenciales de 2024 representan una amenaza para la seguridad social, la salud y la educación pública, ante los anuncios de privatización por parte de ese sector de llegar a ganar los comicios."El pueblo debe hacer conciencia que son unas amenazas estas candidaturas a la seguridad social, a la vida en paz, a la igualdad social, que cada quien saque sus conclusiones, ¿qué país queremos? El país privatizado del individualismo y oligarquía o un país que avance, que prospere, que trabaje para los derechos colectivos y sociales", expresó Maduro en una alocución transmitida a través del canal estatal Venezolana de Televisión.En ese sentido, Maduro se refirió a la candidatura de la coordinadora del partido opositor Vente Venezuela, María Corina Machado, quien anunció que participará en los comicios presidenciales previstos para dentro de dos años.El presidente criticó que Machado tenga entre sus promesas electorales la privatización de las empresas del Estado.Maduro fue reelecto en 2018 y en 2024 podría postularse para su tercer mandato, pues en Venezuela el cargo del Ejecutivo se puede reelegir de forma indefinida.En mayo, la plataforma unitaria de la oposición anunció que realizará unas elecciones primarias en 2023 para elegir un candidato único.Las organizaciones políticas que anunciaron su participación en estos comicios son las mismas que se negaron a acudir a las elecciones de 2018 y a las parlamentarias de 2020 bajo el argumento de que desconocían la legalidad de Maduro.

