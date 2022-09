https://sputniknews.lat/20220927/reformas-y-privatizaciones-dividen-los-planes-para-la-economia-de-lula-y-bolsonaro-1130924930.html

Reformas y privatizaciones dividen los planes para la economía de Lula y Bolsonaro

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Cuando faltan pocos días para la cita con las urnas las propuestas económicas del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011)... 27.09.2022

En la actualidad, el desempleo en Brasil ha bajado al 9,1%, y aunque la inflación dio una tregua en los últimos meses —entre agosto y septiembre los precios bajaron 0,37%— sobre todo gracias a la caída del precio de los combustibles, en el supermercado las cosas no han cambiado mucho y hay más de 33 millones de personas que pasan hambre, según un informe de la Rede Pensann, que reúne a varios investigadores y universidades.Para Lula, la prioridad en su política económica será "poner al pobre dentro del presupuesto", como suele repetir en sus mítines. Más que detallar planes para el futuro, Lula exhibe las conquistas de sus años en el Gobierno. Cuando es confrontado por alguien que le dice que la situación ahora es más difícil apunta que en 2002 la inflación era del 12,5% y cuando dejó el cargo estaba en la mitad, y el PIB crecía un 7,5%, frente al tímido crecimiento actual, que ronda el 1%.Ayudas permanentesEl líder del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) promete que el salario mínimo se revalorice cada año de verdad, por encima de la inflación —en la actualidad está en 1.212 reales, 234 dólares— y hacer permanente el Auxilio Brasil, los 600 reales al mes (116 dólares) que reciben las familias más pobres, aunque no detalla cómo se financiará un aporte que ya está provocando un enorme agujero en las cuentas públicas.También hace mención a una estrategia nacional de desarrollo para "superar el modelo neoliberal que llevó el país al atraso" y defiende que el Estado sea un fuerte inductor de empleo con políticas públicas más fuertes, sobre todo en materia de infraestructuras.Bolsonaro, en cambio, coloca como prioridad los esfuerzos para garantizar la estabilidad y la sostenibilidad de la deuda pública por medio de ajustes fiscales, así como mantener la reforma laboral, que el expresidente Michel Temer aprobó en 2017 y que Lula quiere retocar.El actual presidente también habla de promover la entrada de Brasil en la OCDE, "viabilizar la privatización de empresas públicas y estimular la minería". No entra en detalles, pero se trata de dos temas sensibles.Qué hacer con PetrobrasLa privatización total de la gigante petrolera Petrobras parece estar fuera de la mesa, mientras que el estímulo a la minería pasaría por permitir esta actividad dentro de territorios indígenas, algo a lo que las poblaciones nativas, ambientalistas y Lula se oponen radicalmente.Respecto a Petrobras, Lula defiende que la política de la empresa semiestatal sea reorientada para garantizar el abastecimiento de combustibles, recuperando la inversión en refinerías, y que tenga una política de precios en línea con el real y no con el dólar. El líder de la izquierda es contrario a las privatizaciones, pero no ha dado señales de que vaya a revertir algunas de las más sonadas, como la de la energética Eletrobras, concluida este año.Respecto al techo de gastos —aprobado por Temer en 2017 y que impide que el Estado aumente su presupuesto anual más allá de la inflación del año anterior—, Lula propone revocarlo y revisar el actual régimen fiscal brasileño, que clasifica como "disfuncional y sin credibilidad".El programa de Bolsonaro no menciona el tema directamente, pero en general su equipo económico en principio es más dado a la responsabilidad fiscal, a pesar de que en la práctica el techo de gastos se ha roto varias veces en los últimos meses, sobre todo con los enormes desembolsos del Gobierno para financiar programas sociales en época electoral.

