Se agotan las reservas de armas europeas para ayudar a Ucrania

Se agotan las reservas de armas europeas para ayudar a Ucrania

Hay poca posibilidad de que los países occidentales aumenten los suministros de armas a Ucrania debido a que EEUU adopta una postura cautelosa y las reservas... 27.09.2022, Sputnik Mundo

Las fuentes de Bloomberg indicaron que no había "ningún indicio" de que Europa se estuviera preparando para suministrar armas pesadas a Kiev. En concreto, se refieren a los tanques alemanes Leopard utilizados por varios Estados miembros de la OTAN, entre ellos España, los Países Bajos y Turquía. Solo pueden transferir los vehículos de combate a otros países con el permiso de Berlín. Alemania no dio su permiso y, además, no se recibieron solicitudes de otros países para que Ucrania pueda exportar los tanques.Según la agencia, la ayuda a Ucrania, debido a la falta de fondos y a las elecciones en Italia, quedó fuera de la lista de prioridades de su gobierno. Los envíos de armas a Kiev desde Roma se ralentizaron desde julio.Rusia lanzó una operación militar en Ucrania el 24 de febrero tras haber recibido la petición oficial de las Repúblicas de Donbás para proteger a las personas que han sido sometidas a abusos y al genocidio del régimen de Kiev durante ocho años. El presidente ruso, Vladímir Putin, explicó que el objetivo es "desmilitarizar y desnazificar a Ucrania" y llevar a juicio a todos los responsables de los crímenes de guerra cometidos contra la población civil en Donetsk y Lugansk.Las medidas contra Moscú ocasionaron el alza a nivel mundial de los precios del petróleo, del gas y de los fertilizantes y tienen un impacto negativo en las propias economías de EEUU y los países de la Unión Europea.

