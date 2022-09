https://sputniknews.lat/20220928/colombia-una-nueva-esperanza-para-avanzar-en-el-proceso-de-paz-1130941527.html

Tras el primer discurso ante la ONU de Gustavo Petro como presidente de Colombia, el analista colombiano Andrés Nieto dialogó con 'GPS Internacional' para... 28.09.2022, Sputnik Mundo

El presidente de Colombia anunció en Nueva York que en los próximos días se podría iniciar un cese al fuego con los grupos armados que planean entrar a dialogar de paz con el Gobierno. Con respecto a la importancia histórica de este momento para el país, "esta es la primera vez que un Gobierno progresista llega a la presidencia, lo cual marca una mirada diferente de las relaciones internacionales, los procesos de paz y el manejo que se le está dando al conflicto interno", sostuvo Nieto.El proceso de paz y las relaciones con Venezuela dominan la agenda del GobiernoEnte los asuntos más importantes que marcan la agenda del Petro, "se destacan las relaciones con Venezuela, ya que desde hace ocho años la frontera se había cerrado con motivo de la tensión política que enfrentaba a nuestros países", indicó. Precisamente, "el lunes se hizo la reapertura de los más de 2.000 kilómetros que comparten Venezuela y Colombia", sostuvo.El segundo gran reto es el proceso de paz. Ya con el aprendizaje de lo que pasó con el proceso con las FARC en La Habana, "se requiere avanzar en poder sentarse a dialogar, lo cual no es para menos", afirmó. Dicho proceso es clave, "porque ya sabemos que Colombia no puede derrotar a estos movimientos armados", aseveró. Otro de los desafíos tiene que ver con la reforma tributaria, "ya que el país tiene un déficit de impuestos y huecos fiscales que hay que poner sobre la mesa", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el internacionalista argentino Juan Pablo de María, con quien dialogamos sobre el impacto político de la victoria de la de la derechista Giorgia Meloni en Italia.¿Meloni intentará sacar a Italia de la Unión Europea?La coalición de los partidos de centroderecha ganó los comicios parlamentarios celebrados en Italia el 25 de septiembre y lidera en ambas cámaras del Legislativo. En este marco, la coalición de los partidos Hermanos de Italia, la Liga, Forza Italia y Nosotros los Moderados obtuvo el 43,9% de los votos, en las al Senado, casi el 44,2%. Al respecto, "así como pasó con el Reino Unido, puede que con este resultado se de una salida de Italia de la Unión Europea", indicó el internacionalista.En este sentido, "no nos olvidemos que el Brexit sentó un precedente importante, ya que posibilitó un envalentonamiento de sectores y actores de la extrema derecha, con todo el apoyo mediático", sostuvo De María.Por tanto, "este fenómeno internacional de ascenso de las derechas que atraviesa al tambaleante y caduco orden mundial en cambio", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre el papel de los Derechos Humanos en la política internacional.'Yo soy Fedra'En el cierre cultural, estuvimos en contacto con la actriz y comunicadora Noelia Campo, con quien dialogamos sobre la obra Yo soy Fedra, en la que actúa junto a Lautaro Moreno bajo la dirección de Marianella Morena. El espectáculo se estrenará el primero de octubre en Casa Caprario de Montevideo.

